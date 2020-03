La PlayList Emergente de la Semana

Llega el miércoles, y por tanto es el momento de nuestra PlayList Emergente de la Semana. Como siempre, hemos confeccionado una lista de canciones de bandas y artistas emergentes o poco conocidos en nuestro país. Para ello hacemos una selección complicada y laboriosa entre la multitud de propuestas que llegan cada día a la redacción. Hoy hemos escogido para nuestra PlayList Emergente las canciones de Tardor, The Death of Robert, Clarence Bekker Band, Johnny B. Zero, Somos La Herencia, Gyoza y Anorexia Isan.

Tardor – Digne de recordar

Tardor es una banda valenciana de la que te hablamos hace un par de años en nuestra sección 7 Minutos al Día. Entonces venían de publicar Patraix, su tercer álbum. El pasado otoño, en uno de sus conciertos, desvelaron por sorpresa el que iba a ser su siguiente disco, El Mal Pas. Un disco que está en plataformas digitales y se puede adquirir en la página web de la banda. Uno de los temas que incluye es este “Digne de recordar” con el que anticiparon su salida.

The Death of Robert – The hater poem

The Death of Robert es el proyecto de Lara Giardina, Pablo Salvadores y Robert Panadés, nacido en Barcelona en 2018. No hace mucho te los presentamos en nuestra sección 7 Minutos al Día. Su sonido melódico rescata el rock alternativo de los 90 y lo fusiona con la instrumentalización del barroquismo pop de los 60. Con letras oscuras y melancólicas presentan “The Hater Poem”, un tema que reflexiona sobre la amistad y nos muestra un adelanto de su EP Casablanca. (Fátima Conde)

Clarence Bekker Band – These ladies

Clarence Bekker es un veterano cantante holandés afincado en Barcelona desde hace 20 años. Aunque cuenta con una amplia trayectoria artística, recientemente ha formado una nueva banda, la Clarence Bekker Band, con la que ha publicado hace unas semanas su primer álbum, Changes. Un disco de soul y funk enérgico que recuerda por momentos a su ídolo, James Brown. A otra de sus referencias, los grupos de chicas de los 60, dedica este “These ladies”.

Johnny B. Zero – Trve fact (con Aurora García y Natxo Tamarit)

Johnny B. Zero es una de las bandas más interesantes y particulares de la escena musical, no solo valenciana sino de todo el país. Aunque no han abandonado nunca del todo su percepción iconoclasta y rompedora del rock, en su último single, “Trve fact”, parecen volver a aquella visceralidad mágica de sus primeros trabajos. Una canción en la que les acompañan Aurora García, de Aurora & The Betrayers, y Natxo Tamarit, bajista de Los Zigarros.

Somos La Herencia – Pesar

Somos La Herencia es una banda madrileña de post punk que, tras, publicar en los últimos años un single y un par de EPs, han lanzado el pasado mes de febrero su disco de debut, Dolo (Humo Internacional). Como adelanto, unas semanas antes, nos mostraron este “Pesar” en el que juegan con atmósferas opresivas y frías a la vez, entre el pop sintético y el industrial. Si quieres saber más sobre Somos la Herencia, puedes seguirles en redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter.

Gyoza – Nothing to be ashamed of

Gyoza es una banda de Barcelona formada a finales de 2014 de la que te hablamos hace un par de años en nuestra sección 7 Minutos al Día. Hace unas semanas han publicado su nuevo álbum, Early Bird. Poco antes desvelaban el tercer single de anticipo de su nuevo trabajo, “Nothing to be ashamed of”. Una canción que habla como, en ocasiones, actuamos en contra de nuestra voluntad debido a las convenciones sociales. Una canción con una estructura atípica que hoy te mostramos en nuestra PlayList Emergente de la Semana.

Anorexia Isan – Find me (feat. Lindsay McDougall)

Anorexia Isan es un grupo formado a finales de 2015 en Venezuela. Desde entonces han publicado dos discos, Decybelia (2016) y Parazetamol (2017). A finales del pasado año 2019, y tras diversos cambios en la formación, lanzaron su tercer disco, The Sad. Una de las canciones que contiene el nuevo trabajo de los venezolanos es “Find me”, en el que cuentan con la colaboración del guitarrista Lindsay McDougall, miembro de los australianos Frenzam Rhomb. Con el potente rock alternativo de Anorexia Isan cerramos por hoy nuestra PlayList Emergente de la Semana. ¡Hasta la próxima!