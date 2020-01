Escucha el nuevo EP de Sons of Med

Sons of Med es una banda de Barcelona formada por Víctor Carvajal (guitarra solista), Ignasi Padrós (voz y guitarra), Carlos Gálvez (bajo) y Albert Camacho (batería). El grupo nace en 2017 y desde el principio se muestran claramente influenciados por el blues. Por un lado, sus integrantes admiran a los bluesmen de la vieja escuela, mientras que por otra parte también han crecido con bandas actuales como The Black Keys o Kaleo. En estos dos años el grupo ha dado más de 50 conciertos por toda España, y también alguno en el extranjero.

A lo largo de 2019 Sons of Med han lanzado algunos singles, como “I wanna know” o “Life goes on”, anticipando un EP que finalmente vio la luz hace aproximadamente un mes: On Route. Contiene 5 temas, entre los que están los mencionados singles, grabados y producidos por Carlos Dueñas en Arctic Wave Studio. Un EP en el que actualizan el viejo sonido blues, combinándolo con el rock para producir una mezcla que va más allá del clásico blues-rock de los 60 para adaptarlo a los tiempos actuales, acercándose incluso al indie rock con un sonido que a veces discurre entre Black Keys y Arctic Monkeys. Las letras tratan temas cotidianos de la sociedad actual, básicamente relacionados con la insatisfacción emocional de las nuevas generaciones, y también el feminismo.

Sons of Med estarán el próximo 30 de enero presentando su nuevo EP On Route en Barcelona dentro del Ciclo EnCantados. Un ciclo organizado por la periodista Núria Martorell que es el primer ciclo musical con lengua de signos, en directo y en YouTube. Por él ya han pasado artistas como Rozalén, el Niño de la Hipoteca, Yonse o Xarim Aresté. Podéis encontrar más información en este enlace.

Puedes escuchar On Route, lo nuevo de Sons of Med, en Spotify.