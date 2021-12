Escucha el primer álbum de ManuteBol, Metamorfosis

Manutebol es una banda valenciana formada en la actualidad por Manuel Solís (compositor, guitarrista y cantante), Jorge Carlos Arias (guitarra y teclados), Luis Bonafé (bajo) y Santi Bernal (batería). De ellos te hablamos hace casi tres años en nuestra sección 7 Minutos al Día, cuando habían acabado de debutar con un EP homónimo. Desde entonces han pasado en algunas ocasiones por la PlayList Emergente para presentarnos un par de canciones que han acabado formando parte de su primer LP, Metamorfosis, publicado el pasado octubre por Astro / Ataque! y producido casi en su totalidad – “Amor en cuarentena” estuvo producido por Carlos Hernández Nombela en El Castillo Alemán – por David Garzinski en Bahamas Estudio.

Metamorfosis es un disco de pop contenido pero atractivo, con canciones de jugoso contenido melódico. Los valencianos consiguen un sonido actual y fresco sin necesidad de lanzarse de cabeza al pozo de la épica indie tan manoseada en las últimas décadas. Metamorfosis tiene un sabor más clásico, casi tradicional. Las guitarras aparecen en su justa medida, con algunos solos interesantes y bonitos duelos entre las dos guitarras protagonistas como en la coda final de “La memoria duele”. También aprovechan para recrear ambientes a media luz como en la larga intro de “Todas las canciones”. Son solo dos ejemplos, pero la sensación es de una madurez instrumental y una búsqueda de un sonido personal que resulta muy saludable y poco habitual en un álbum de debut. Posiblemente han tenido bastante tiempo para prepararlo, y se nota.

El arranque con “Verano 2004” es inapelable, con un estribillo muy pegadizo y unos toques de teclado que irán salpicando esta y otras canciones con unas ráfagas sintéticas que no le quitan a las canciones su carácter eminentemente orgánico pero que cuando aparecen las magnetizan. Quizás “Amor en cuarentena” es la canción donde brillan con más fulgor. En este terreno entre New Order o The Cure y Los Planetas o La Habitación Roja, un pie en el pop electrónico y otro en el indie pop de las últimas décadas, plantan sus raíces ManuteBol y demuestran que se encuentran bien preparados para hacerlas crecer.

Las letras con otra de las grandes bazas del disco, con muchas referencias locales a sitios y situaciones que, al menos a quienes nos resultan familiares, incitan a una entrañable nostalgia.

Un interesante y prometedor disco este Metamorfosis, de revelador título, que supone el debut en formato largo de la banda valenciana ManuteBol. Puedes escucharlo a continuación en Spotify.