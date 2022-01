Lana Del Rey edita la inédita ‘Watercolor Eyes’ para la serie Euphoria

Lana Del Rey comparte una canción inédita, que formará parte de la banda sonora de la segunda temporada de Euphoria.

La norteamericana que en 2021 nos regaló nada menos que dos discos, Chemtrails Over the Country Club y Blue Banisters y ahora se suma al álbum Euphoria Season 2 (An HBO Original Series Soundtrack) que se publicará el 25 de febrero. El disco incluirá temas exclusivos diseñados para ambientar los nuevos episodios de Euphoria, la serie dramática de HBO “Watercolor Eyes” de Lana Del Rey, que aparecerá en el episodio del domingo.

Los ocho episodios de la segunda temporada están escritos y dirigidos por el creador Sam Levinson. La exitosa serie de HBO hizo su regreso triunfal con el primer episodio de la segunda temporada el domingo 9 de enero. Tras el estreno de la primera temporada en el verano de 2019, el drama se hizo rápidamente muy conocido por su magnífica selección de música destacada, así como por su partitura original del artista y productor multiplatino Labrinth. Ahora, cada nueva canción de la próxima banda sonora de esta temporada amplificará el argumento profundamente conmovedor para el espectáculo universalmente aclamado.

Creada, escrita y dirigida por Sam Levinson, protagonizada por la ganadora del Emmy Zendaya y producida en colaboración con A24, en medio de las vidas entrelazadas de la ciudad de East Highland, Rue, de 17 años, debe encontrar la esperanza mientras equilibra las presiones del amor, la pérdida y la adicción. El reparto de Euphoria incluye a Zendaya, Hunter Schafer, Nika King, Angus Cloud, Jacob Elordi, Algee Smith, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Dominic Fike, Storm Reid y Austin Abrams.

Escucha ‘Watercolor Eyes’ de Lana Del Rey