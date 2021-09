Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han pasado por Muzikalia a lo largo de la semana, al tiempo que aprovechamos para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Billy Bragg – Pass it on

(enlace a la noticia)

Rodrigo Leão – A valsa de Petra

(enlace a la noticia)

Parade – Cuando luchan los Kaiju

(enlace a la noticia)

The Stranglers – This song

(enlace a la noticia)

Big Thief – Certainty

(enlace a la noticia)

Radiohead – If you say the word

(enlace a la noticia)

Lala Lala – Prove it

(enlace a la noticia)

Hayden Thorpe – Metafeeling

(enlace a la noticia)

Morgan – River

(enlace a la noticia)

Eddie Vedder – Long way

(enlace a la noticia)

Helena Goch – Será

(enlace a la noticia)

Lana del Rey – Arcadia

(enlace a la noticia)

Medalla – Altares

(enlace a la noticia)

Rufus T. Firefly – Polvo de diamantes

(enlace a la noticia)

Clinic – I can’t stand the rain

(enlace a la noticia)

El Drogas – Dejándose la piel (nos incendian esta tierra)

(enlace a la noticia)

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Nau Leone – Echoes 2021

“Echoes”, tema publicado en 2016, abrió muchas puertas al artista Nau Leone, al que te descubrimos hace ya 6 años en nuestra sección 7 Minutos al Día. Llegó al top ventas #29 en iTunes España la semana de su lanzamiento, y el disco que la contiene, Be Your Own Light, llamó la atención de sellos y medios. Cinco años después, Nau Leone decide dar un giro a las pistas originales de “Echoes” para crear la versión del 2021, para la que cuenta con la poderosa voz de la cantante sueca Hanna Diaz. Este sencillo es la décima referencia de su propio sello, Be Your Own Studio Label.

Ángela Hoodoo – Far away

La artista granadina – afincada en Málaga – Ángela Hoodoo ha presentado esta semana, a través del sello Sleazy Records, un tema titulado “Far away”. Se trata del primer sencillo de su álbum Coyote, que verá la luz en 2022. Este nuevo sencillo de la granadina fue grabado en el Estudio 555, en Málaga, de la mano de Juan Soto y con producción de Pablo Fugitivo. Colaboran músicos como Raúl Ranea (guitarra solista), El Lere (contrabajo), Nahum Canoura (violín) y Víctor Alcalá (batería). Ángela Hoodoo ha estado en bandas como Blue Bloody Blades (Blues/Rock), A.C.A.B.A.D.A.S. (Punk/Rock) o Rebel Sound Project (Rap/Metal/Electrónica). Ahora, en solitario, se sumerge en los sonidos de raíces americanas.

Petit Mal – Otro sábado

El valenciano Suso Giménez puso en marcha su proyecto Petit Mal hace más de quince años, debutando con un disco titulado Finlandia, en 2005, que se convirtió en álbum de culto en tierras valencianas, siendo versionado por algunos de sus grandes músicos. Hubo que esperar hasta 2019 para escuchar su continuación, Andar Sobre Hielo Frágil, pero su tercer disco no se ha hecho esperar tanto: Páramo verá la luz el próximo mes de noviembre. Como adelanto, Suso nos presenta este tema titulado “Otro sábado”, una canción dinámica y con un sonido que hermana la costa mediterránea con el country rock.

Astrogirl – Ángeles durmientes

La cantautora coruñesa Astrogirl publicó este viernes un nuevo sencillo, “Ángeles durmientes”. Se trata del segundo adelanto de su nuevo LP, Portales, que saldrá el próximo 24 de septiembre. El nuevo álbum de Astrogirl es un disco conceptual planteado como un viaje chamánico en el que cada una de sus diez canciones representa una parada en ese viaje. “Ángeles durmientes” es la quinta, un tema bailable y elegante, con una línea de bajo omnipresente y un ritmo muy krautrock que desemboca en un estribillo exuberante.

Nano Vegano – La gran mentira

Nano Vegano es un experimentado, inquieto y prolífico músico que, tras grabar 8 discos con Habeas Corpus, formó DENIRO y publicó 5 discos más. En 2019 tenía preparadas 16 canciones para el que iba a ser el sexto disco de DENIRO, pero 2020 arruinó sus planes. Adaptándose a las nuevas circunstancias, finalmente Nano decidió dar una vuelta al proyecto, cambiar la forma de trabajar y preparar otras canciones que ya se alejaban del rock alternativo de DENIRO. Así pues, decidió publicarlas como Nano Vegano es un disco titulado Si No Hay Viento Rema. Este es el primero de dos discos con el mismo concepto y título que abordan la distópica actualidad mundial. Nano se ha ocupado de todo: música, letras, guitarras, producción, selección de músicos invitados (muchos), estudio, ingeniero…