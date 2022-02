Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han pasado por Muzikalia a lo largo de la semana, aprovechando también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

AmyJo & The Spangles – Not quite sure

AmyJo & The Spangles, esta vez concretamente AmyJo (voz) y Germán (bajo), han lanzado esta semana un nuevo sencillo con la colaboración del dúo alemán de grunge The Pighounds. Una canción musicalmente luminosa pero con una letra algo oscura titulada “Not quite sure” con la que nos adelantan un EP que saldrá, seguramente, entre finales de marzo y principios de abril. Antes, la banda tiene preparados varios conciertos de presentación: 5 Marzo Contraclub (Madrid), 24 de marzo La Fundición (Logroño), 25 de marzo Txintxarri (Pamplona) y 26 de marzo La Lata de Bombillas (Zaragoza).

Compro Oro – Claveles

Compro Oro han presentado esta semana el último adelanto de su esperado nuevo disco, Estarantos, que verá la luz el próximo viernes. Un disco grabado y producido por Carlos Díaz (Los Planetas, Mohama Saz, Colectivo Da Silva…) El sencillo, “Claveles”, hace referencia al clavel, la llamada “flor del amor”, y toda su simbología relacionada con sentimientos y pasiones. La canción llega acompañada de un videoclip realizado por Victoria Gee. Compro Oro estarán el 12 de marzo presentando sus nuevas canciones en Moby Dick (Madrid) (entradas aquí).

Las Migas – Antonia

Las Migas han vuelto con un nuevo sencillo titulado “Antonia”, anticipo de su esperado nuevo álbum, Libres, que verá la luz el 22 de abril. “Antonia” es una rumba risueña y canalla, con pinceladas swing, con la que Las Migas nos invitan a celebrar la vida, la vuelta al mundo y a nuestro presente. El miércoles 27 de abril podrás escuchar esta y otras canciones de Las Migas en el concierto que ofrecerán en Luz de Gas, Barcelona, dentro de la nueva edición del Guitar BCN.

Reyko – Tú y yo

Reyko es un dúo de pop alternativo formado por la cantante Soleil y el productor Igor, de origen español pero residentes en Londres. Esta semana han publicado un nuevo sencillo, “Tú y yo”, que es el primer tema enteramente en castellano que publican desde los dos que incluyeron en su álbum de debut en 2020. Según cuenta el dúo, “Tú y yo” es “un homenaje a las endorfinas desprendidas y a esa euforia inexplicable que surge cuando estás a solas con tu persona favorita. En esos momentos el tiempo y el mundo se paran y lo único que importa es el aquí y ahora“.

Hidrogenesse – De repente hay un espejo

Tal como te venimos comentando desde hace unos meses, Hidrogenesse están trabajando en nuevo disco en el que incluirán nuevas versiones y remezclas de las canciones incluidas en su último álbum, Joterías Bobas. El disco se titulará Jo Jo Bo Bo y verá la luz el 9 de marzo. Esta semana se ha desvelado uno de los temas, “De repente hay un espejo”, la reelaboración dance electrónica en clave dub de la canción original “Llorreír”. Un paseo por un laberinto de espejos en que te asaltan por sorpresa los golpes orquestales y las voces deformadas de Carlos y La Terremoto de Alcorcón.