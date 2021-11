León Benavente estrenan ‘Líbrame del mal’, adelanto de su nuevo disco

León Benavente anuncian nuevo disco por sorpresa. El sucesor de Vamos a volvernos locos (2019) llevará por título ERA y será publicado el próximo 21 de enero a través de Warner Music.

Ya está disponible “Líbrame del mal”, el primer adelanto del disco. Esto es lo que dice Abraham Boba sobre el proceso de composición y grabación de la canción, que abrirá este nuevo álbum:

“Usé el mismo tipo de narrador que el de Dylan en “A hard rain’s a gonna fall”, de ahí que aparezca el verso “la lluvia dura diluyendo nuestra fantasía”. También usé el título de un libro de María Salgado, “Hacía un ruido”, como punto de partida del relato. Incluso se coló en este collage de referencias la icónica frase del replicante de Blade Runner. La idea es que a veces no podemos controlar los cambios y que siempre es conveniente contar con alguien que te aleje de los peligros. Hice una primera versión utilizando tan solo un piano y una caja de ritmos TR-08. Cuando nos juntamos para tocarla, la estructura no varió prácticamente nada, pero la programación de Edu llevó la canción a otro lugar que nos dio algunas pistas de por dónde queríamos continuar el viaje”.

Escucha ‘Líbrame del mal’ de León Benavente