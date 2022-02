Dallas Good, líder de The Sadies, fallece a los 48 años

Dallas Good, cantante y guitarrista de la banda de rock canadiense The Sadies, murió a principios de la pasada semana. Tenía 48 años y falleció mientras estaba bajo el cuidado de un médico por una enfermedad coronaria descubierta a principios de la pasada semana, según los informes. Así lo contaba el perfil de Facebook de la propia banda:

“Es con una tristeza insondable que anunciamos el fallecimiento repentino de Dallas el jueves 17 de febrero. De 48 años, murió por causas naturales mientras estaba bajo el cuidado de un médico por una enfermedad coronaria descubierta a principios de esta semana. Un hijo, un hermano, un esposo, un amigo, un compañero de banda, un líder, una fuerza a tener en cuenta, no tenemos palabras para el shock que todos sentimos. Nos unimos al resto de nuestra comunidad musical y fans en el dolor. El escenario está oscuro hoy con la partida demasiado pronto, de una de las luces más brillantes de la música. Te amamos, Dallas”.

Formados en 1994 por el propio Dallas y su hermano Travis, The Sadies debutaban en 1998, en las filas del sello de Chicago Bloodshot, aplicando tratamientos de elegancia a un legado que remite por momentos a sus paisanos The Band, con esa sensación de montaña mística que transmitían, como si fueran una reencarnación suya lista para los envites del siglo XXI. La música de estos canadienses, híbrido de garage, psicodelia, rockabilly surf y bluegrass, no entiende de reciclajes. Late al minuto. Es tan flexible y versátil por fuera como cuajada por dentro y no solo les ha servido para ubicarse entre los favoritos de los seguidores del rock de bota y corbata fina, sino también para convertirse en la banda de acompañamiento por excelencia del country alternativo y alrededores. No en vano han dado cobertura a nombres como Neko Case, Jon Spencer, Jon Langford, Andre Williams y John Doe, tanto en estudio como en el escenario, sobre el cual eran estelares.

Descanse en paz.