Liam Gallagher y John Squire versionan ‘Jumpin’ Jack Flash’

Liam Gallagher de Oasis y John Squire de The Stone Roses han arrancado el año con la edición de un disco homónimo en el que no hay espacio para las sorpresas y combinan la psicodelia sesentera con guitarras a lo Jeff Beck o Jimmy Page, trazos que remiten tanto a The Beatles como a The Who y un Gallagher más Lennon que nunca.

Un trabajo que acaban de sacar de gira en unos pocos conciertos escogidos en Escocia, Gran Bretaña e Irlanda -que se agotaron rápidamente- en los que lo interpretan al completo (no hay canciones de sus bandas anteriores) y han rematado con una versión del clásico de los Stones publicado en 1968 «Jumpin’ Jack Flash».

Escucha ‘Jumpin’ Jack Flash’ de Liam Gallagher y John Squire

Estas fueron las canciones interpretadas:

Just Another Rainbow

One Day at a Time

I’m a Wheel

Love You Forever

Make It Up as You Go Along

You’re Not the Only One

I’m So Bored

Mars to Liverpool

Mother Nature’s Song

Raise Your Hands

Bis:

Jumpin’ Jack Flash