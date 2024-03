Vampire Weekend estrenan ‘Classical’

Vampire Weekend vuelven con el sucesor de Father of the Bride (2019) del que compartieron «Capricorn» y «Gen-X Cops», hace unas semanas.

El proyecto de Ezra Koenig, Chris Baio y Chris Tomson regresarán el próximo 5 de abril con Only God Was Above Us, su primer álbum de estudio en cinco años que será editado a través de Columbia Records (y ya se puede reservar).

Inspirado y acechado por la Nueva York del siglo XX, Only God Was Above Us fue grabado en todo el mundo, desde Manhattan hasta Los Ángeles, pasando por Londres y Tokio, y fue producido principalmente por Koenig y su colaborador Ariel Rechtshaid. Su origen se remonta a 2019-2020, cuando Koenig escribió la mayor parte de las letras. Al final ha sido un trabajo de cinco años que ha dado como resultado diez nuevas pistas conseguidas a base de refinar, reelaborar y dar forma gradual a esas estructuras líricas y melódicas que les caracterizan.

Aparte de esos dos temas, ya podemos disfrutar de un tercero llamado «Classical», una canción con una sección de viento caótica que llega con un vídeo musical en pantalla verde dirigido por Nick Harwood.

Escucha ‘Classical’ de Vampire Weekend

Inspirado y acechado por la Nueva York del siglo XX, Only God Was Above Us fue grabado en todo el mundo, desde Manhattan hasta Los Ángeles, pasando por Londres y Tokio, y fue producido principalmente por Koenig y su colaborador Ariel Rechtshaid. Su origen se remonta a 2019-2020, cuando Koenig escribió la mayor parte de las letras. Al final ha sido un trabajo de cinco años que ha dado como resultado diez nuevas pistas conseguidas a base de refinar, reelaborar y dar forma gradual a esas estructuras líricas y melódicas que les caracterizan.

Estas serán las canciones de ‘Only God Was Above Us’ de Vampire Weekend