Llega el directo ‘Cat Power Sings Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert’

El próximo 10 de noviembre, Cat Power lanzará su nuevo álbum en vivo Cat Power Sings Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert, sucesor de Covers (2o22), a través de Domino Recording Co.

Un trabajo que captura la presentación en vivo que tuvo lugar el 5 de noviembre de 2022 en el Royal Albert Hall de Londres, en la cual Chan Marshall recrea meticulosamente uno de los conciertos más famosos y transformadores de todos los tiempos. El evento original se llevó a cabo en el Manchester Free Trade Hall en mayo de 1966, pero es conocido como el Concierto del Royal Albert Hall debido a una grabación pirata mal etiquetada. En esa actuación, Bob Dylan cambió de un estilo acústico a uno eléctrico en medio del concierto, lo que provocó debates entre los puristas del folk y ha quedado para la historia como una anécdota recurrente del rock and roll.

Cat Power Sings Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert rinde homenaje a la influencia de Bob Dylan en la música y presenta interpretaciones de algunas de sus canciones más conocidas, como «She Belongs to Me» y «Ballad of a Thin Man», que se lanzan como adelanto del álbum. Con este proyecto, Cat Power revive una noche histórica que sigue siendo relevante en la música actual.

«Más que la obra de ningún otro compositor, las canciones de Dylan me han hablado y me han inspirado desde que empecé a escucharlas a los 5 años», afirma Marshall. «Cuando cantaba ‘She Belongs To Me’ en el pasado, a veces la convertía en una narración en primera persona: ‘Soy un artista, no miro atrás’. Me sentía muy identificada. Pero para el espectáculo en el Royal Albert Hall, por supuesto, la canté como fue escrita originalmente – con el respeto a la composición… y al gran compositor«.

En su hipnótica e inquietante interpretación de «Ballad of a Thin Man», la voz de Marshall se inclina más hacia el soul que hacia la sorna, pero aun así alcanza una ferocidad estremecedora. En un guiño al momento más histórico del concierto original, un miembro del público grita «¡Judas!» justo antes de que empiece «Ballad of a Thin Man»; Marshall responde entonces invocando serenamente el nombre de Jesús.

«Fue algo impulsivo. No esperaba que el público recreara también su parte del espectáculo original, pero luego quise dejar las cosas claras: en cierto modo, Dylan es una deidad para todos los que escribimos canciones.»

