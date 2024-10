Lo nuevo de Mogwai se publicará en enero

Mogwai ha lanzado «Lion Rumpus» como anticipo de su próximo álbum, The Bad Fire, previsto para el 24 de enero de 2025 bajo su sello habitual Rock Action Records. Este nuevo trabajo fue grabado en Lanarkshire con el productor John Congleton. El título del disco hace referencia a un modismo escocés que alude al infierno y toma inspiración de una serie de dificultades personales que la banda experimentó tras su álbum As The Love Continues (2021) , llevando al grupo a explorar un sonido desafiante y emotivo.

«Lion Rumpus» muestra el estilo expansivo de Mogwai en todo su esplendor, mezclando ruido y progresión en un tema que alterna guitarras intensas y voces robóticas. La canción es una exhibición de potencia y emoción sin concesiones, en la que cada nota refleja la determinación de la banda por superar los momentos difíciles y continuar su evolución artística. Con este adelanto, además de la anterior «God Gets You Back», prometen un álbum que rehuye la nostalgia, presentando una colección de temas que empujan sus límites sonoros y emocionales hacia nuevas alturas.

Escucha ‘Lion Rumpus’ de Mogwai