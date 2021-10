Lol Tolhurst y Budgie invitan a su podcast a Michael Dempsey para hablar de la gira de The Cure y Siouxsie & The Banshees

Lol Tolhurst, batería y teclista de The Cure desde su nacimiento hasta su salida en 1989 y reciente autor de su biografía CURED, tiene nuevo podcast junto al batería de Siouxsie & The Banshees y The Creatures, Budgie, llamado Curious Creatures, que inauguraron invitando a James Murphy de LCD Soundsystem.

Michael Dempsey, el tercer miembro fundador de The Cure junto a Robert Smith, se une a Lol y Budgie en el tercer episodio del podcast.

Lol y Budgie descubren que Michael realmente adoraba el peinado de Lol. Se enteran de que ambos eran inadaptados sin domicilio fijo en un progresivo “In-a-Gadda da-Vida” donde los “Electric Warriors” se congregaron contra el miasma de la apatía.

Recuerdan la gira de The Cure y Siouxsie & The Banshees en 1979 y cómo tomaron patatas fritas y cerveza, y vieron a los Banshees desde un lateral, donde aprendieron su arte escénico. Budgie habla sobre su amor por las proyecciones de de The Cure en el escenario durante la gira de Carnage Visors y Faith.

Escucha a Michael Dempsey en el tercer episodio de Curious Creatures