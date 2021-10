Mad Cool 2022 suma a Florence + The Machine, Queens Of The Stone Age, Chvrches y más

Mad Cool continúa completando el cartel de su próxima edición. Tras un primer avance en el que conocimos que el miércoles 6 de julio podríamos disfrutar de los conciertos de Metallica, Twenty One Pilots y Placebo, junto a quienes estarán artistas como Carly Rae Jepsen, Wolf Alice, Yungblud o The Levitants entre otros. El jueves 7 Imagine Dragons y The Killers se unirán a Deftones, St. Vincent, Foals, Sigrid o Viva Belgrado. Mientras que el viernes 8 Muse y Faith No More atronarán junto a Alt-J, The War On Drugs, Jamie Cullum y Parcels, para terminar el sábado 9 con Kings Of Leon, Pixies, Royal Blood, Zara Larsson, Leon Bridges, Princess Nokia y más.

Se unen nuevos nombres: Florence + The Machine, Queens Of The Stone Age, Haim, Glass Animals, Nathy Peluso, Chvrches, Flume, Natos y Waor.

Mad Cool añade un quinto día al festival, el domingo, que queda como podéis ver en esta distribución por días y escenarios:

Entradas para Mad Cool 2022

Todas las entradas ya adquiridas para las ediciones de 2020 y 2021 serán válidas para asistir a Mad Cool Festival 2022. La venta de tickets está ya activada a través de su página web.