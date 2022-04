Totally Enormous Extinct Dinosaurs avanza su primer disco en 10 años

Totally Enormous Extinct Dinosaurs, proyecto de Orlando Tobias Edward Higginbottom están de vuelta con el que será su nuevo disco en 10 años.

When the Lights Go, grabado en su mayoría en el estudio de Orlando en Los Ángeles, es su primer álbum desde el aclamado Trouble de 2012. Este nuevo álbum marca un cambio de sonido, definido por todos los sucesos de los últimos años. Un trabajo que incluye la composición de canciones, baladas y una estética centrada en el pop, compuesto de profundidad, sentimiento, narrativa y angustia – presentado de una manera atractiva, como solamente él puede.

Según comenta: “Estoy muy agradecido al saber que hay público interesado en mis producciones. Por esto quiero ofrecerles algo significativo en cuanto a duración”.

El disco se avanza con “Blood In The Snow”, que empieza con una intro tensa con contrabajo y teclados que cambia de ritmo con las inquietantes melodías que tras pasar el minuto de canción, suavemente se deja notar la suave letra.

La distorsión de sintetizadores abre el camino a la espera que se puede escuchar en su delicada voz que se desarrolla en un crescendo, saturado por capas de texturas que se contraen a la vez. “Esta canción trata sobre glaciares en deshielo y querer una hija, a la que entregar amor en esta caída en picado” comenta sobre la canción.

Escucha ‘Blood In The Snow’ de Totally Enormous Extinct Dinosaurs