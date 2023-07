LP (Noches Del Botánico) Madrid 17/07/23

El cometa Halley órbita alrededor del sol cada 75 años – aproximadamente – convirtiéndose en un fenómeno visible desde nuestro planeta. Pues así salió la norteamericana Laura Pergolizzi (LP) al escenario de Noches del Botánico, como si supiera que no nos iba a volver a ver hasta dentro de mucho tiempo. Destilando una energía arrolladora que contagió a un público muy fan, desde sus primeros pasos por la escalera, que se había instalado delante de la pantalla. Por la misma que bajó como una estrella que es, con estilo cowboy desenfado y su ukelele al hombro.

Sold out para LP en una de las pocas noches que el escenario no era compartido con otro artista y con la jornada más “fenómeno fan” de las vistas hasta ahora en el recinto madrileño. Banderas con la foto de Laura Perolizzi, familias enteras apostadas en primeras filas con camisetas y regalos dispuestos para arrojar al escenario, o algunas chicas vestidas y peinadas exactamente igual que la neoyorkina, como señal inequívoca de que nos encontrábamos ante una de las artistas más de culto de los últimos años.

Y todo eso, habiendo pasado por Madrid en los últimos años. “When We Touch”, “Goodbye”, o “Girls Go Wild” sonaron como tenían que sonar, apabullantes y efectivas, ayudada siempre de una banda que la secundó en todo momento, con especial mención al guitarrista, recién sacado – por su puesta en escena y poses – de una capsula del tiempo procedente de Sunset Boulevard en los ochenta.

“No Witness” sonó mucho más rockera que en la grabación, en buena parte por la base rítmica, sobre todo por el batería, que me dio la sensación de que imprimió unas revoluciones de más a la composición, sirviendo de enlace a la épica de “Strange”, coreada hasta límites insospechados por un respetable al borde del éxtasis.

Nada que no pudiera arreglar en ese sentido la facilona y más tranquila “How Long Can You Go”, seguida de “The One That You Love”, un espacio musical donde es inevitable emparentarla con el registro vocal de Florecen Welch y que se convirtió en uno de los momentos más memorables de la noche.

Dio tiempo a que presentase un nuevo tema que, de título “Love Song” y con aspiraciones muy rockeras y que sirvió como compañera ideal para otro par de cortes muy energéticos; “Can´t Let You Live” y una más rápida que de costumbre “Muddy Waters” que acabó con Laura Pergolizzi rompiendo una pandereta sobre uno de los platos de un sorprendido baterista.

A todo esto, el stage manager no dio a bastos recogiendo presentes, tales como: muñecas caracterizadas de LP, dibujos, fotos, escritos… alguna pose se gastó la propia Laura con alguna de las muñecas, propiciando la foto de los generosos fans.

“One Last Time” cumplió con creces la cuota de “lalalalas” ensordecedora que casi no dejaron escuchar la voz de la propia cantante. Por supuesto no faltó la canción que abrió las puertas de la fama – pero poco – que da título a lo que fue uno de sus discos más celebrados; Lost On You (2016 Warner). LP parece no tener el éxito masivo que probablemente se merezca, quién sabe si es mejor así y podemos seguir disfrutando de ella en recintos razonablemente cómodos, sin que sea engullida por una industria siempre atenta a estrellas candidatadles al mainstream más desproporcionado.

Fotos LP: Fernando del Río

