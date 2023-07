Entrevistamos a Soft Cell

El legendario dúo de synth-pop Soft Cell vienen a nuestro país (23 de julio, Festival Alma Jardins de Pedralbes) a presentar las canciones de Happiness Not Included. Un disco que representó la vuelta a los estudios de grabación después de dos décadas sin actividad, y que se saldó con un notable estado de forma. Conviene aclarar que la entrevista era, en un principio, para ser contestada tanto por Marc Almond como por Dave Ball, pero ha sido el primero, al final, el que se ha erigido como portavoz en estas charlas promocionales.

«El mundo cambió con la pandemia del COVID (…) y pensé: ¡qué diablos! ¿por qué no hacemos un álbum de Soft Cell?»

La primera pregunta parece obligada: ¿por qué decidisteis retomar Soft Cell?

El mundo cambió con la pandemia del COVID, y en cierto sentido, también nosotros hemos cambiado; lo que teníamos trazado para nuestro futuro de repente deja de serlo. Tenía mucho tiempo libre, y en esos días de pánico y distopía los dos nos estábamos volviendo locos, me refiero a Dave y a mí. Pensé: ¡qué diablos! ¿por qué no hacemos un álbum de Soft Cell?, y resulto que, creativamente, los dos nos retroalimentamos perfectamente, incluso te diría que un disco mío en solitario en aquellos días no hubiera sido tan provechoso. Dave me estuvo enviando ideas para las canciones y también melodías que iba componiendo; yo se las devolvía completadas con las letras y las voces. Siempre hemos trabajado de esta manera, Dave y yo siempre hemos fluido creativamente creando grandes canciones no sólo para Soft Cell. Como grupo, de alguna manera, estamos regresando a la era pre-COVID y a la post-COVID, dos mundos diferentes, y ahora todo apunta a que cualquier cosa puede pasarnos. Por otro lado, en realidad desde hace un par de años no he trabajado con nadie, y Soft Cell ha sido una buena oportunidad para seguir con mi carrera.

Vuestro último disco, Happiness Not Included, suena enérgico y muy apegado a las problemáticas que nos rodean. ¿Qué opinión te merece esto?

Creo que hay temas que se tratan que son importantes a cierta edad, y uno se imagina que eres afortunado, al menos lo imaginas en parte aunque es una forma distorsionada o desalentadora de ver el futuro. Pero al final, si es cierto que esto es el final, hay un hilo de optimismo al que te aferras para aceptar quienes somos, y donde nos situamos en este mundo. Existe mucha tristeza presente en este mundo que nos desorienta y nos lleva al precipicio.

Marc, ¿cómo te sientes cantando canciones de Soft Cell en solitario con tu banda, y haciéndolas con Dave?

Siempre me acerco a los temas de Soft Cell de una forma diferente, ya que intento quitar la parte más techno de las composiciones. Sin ir más lejos, “Bedsitter” la hago acompañado de una guitarra acústica.

Retrocedamos en el tiempo. Vuestra carrera y la Marc and The Mambas comenzó en el sello Some Bizzare, una disquera legendaria. ¿Cómo recordáis esos días?

En general fue una experiencia mala, mucha locura, drogas, enfermedad mental, cantidades ingentes de dinero malgastado y, en definitiva, no estábamos preparados para la fama. Un cóctel no recomendable.

¿Habéis leído Conform To Deform: The Weird & Wonderful World Of Some Bizzare escrito por Wesley Doyle? Parece ser que este sello fue muy combative en aquellos tiempos de thatcherismo…

No, no lo he leído.

“Tainted Love” supuso un hit incluido en vuestro primer disco, y se ha convertido en un referente para el colectivo LGTBIQ+ ¿Por qué decidisteis hacer esa versión de Gloria Jones, y qué ha supuesto para la carrera de Soft Cell?

Era una canción que Dave adoraba, y por este motivo decidimos hacerla. “Tainted Love” siempre me hace acordarme de Nueva York en 1981, en la cúspide del SIDA, y de ese gran respiro antes de sumergirnos en las consecuencias de la pandemia. Muchas emociones y vivencias se acumulan en mi mente. Incluso la ironía con la que jugábamos con el título de la canción se aferra a mis pensamientos; estamos hablando de cuando todos los astros de alineaban y todo hacía un click en nuestra mente: las polaroids posando con Andy Warhol o Divine al final de la etapa de Studio 54, o fuera en la calle con Sylvester o tomando MDMA, bailando en película de 8mm, o viendo el amanecer desde la azotea de una de las torres del Rainbow Room.

En el álbum de Soft Cell The Art Of Falling Apart hacéis un tributo una gran cantidad de géneros musicales que os gustaba, y suena como un hibrido de muchas cosas (post-punk, cabaret, techno…). Tengo una curiosidad: ¿a qué hace referencia el título del disco y el arte de la portada?

El título creo que es bastante literal, yo hice un arte del hecho de caerme en pedazos siempre al límite del ataque de nervios. La portada muestra las mascaras que siempre nos ponemos para encondernos en ellas mientras caemos en pedazos.

Según informaciones varias Soft Cell tomásteis la decisión de romper por problemas personales, o hay alguna razón que no sepamos y queráis explicarnos.

Problemas personales.

¿Cómo fue la colaboración con Pet Shop Boys que se incluye en vuestro último disco?

Fue todo muy fácil. Pet Shop Boys vinieron a vernos a un espectáculo que hicimos en el Hammersmith y les gustó la canción “Purple Zone”. Se les envió el audio y a su vez nos enviaron una versión excelente del tema (mezclaron la toma y Neil puso voces debajo). Recrearon el tema de una forma diferente, a su manera, y lo llevaron a otro nivel que nos encanta. Actualmente no estamos trabajando juntos, y con Chris hablamos de vez en cuando por RRSS, pero a Neil no lo conozco aunque ambos han sido muy amables aportando al grupo. Después hicimos el video juntos y fue divertido. Hace poco que alguien me preguntó qué era la Purple Zone, y yo le contesté que “tú estás en ella”.

El pasado mayo Tina Turner fallecía, y los Pet Shop Boys dedicaron sus conciertos a su memoria. ¿Cuáles con vuestras divas del pop? ¿Quizás Tina estaría en esa hipotética lista?

Las comparaciones y las predilecciones son el ladrón de la alegría.

¿Qué podremos ver en vuestros conciertos?

¡Grandes espectáculos! Técnicamente el diseño es asombroso, y mucha gente ha trabajado para esto sea así. Espero que el público lo disfrute mucho más que yo estando ahí arriba en el escenario cantando.

¿Tenéis nuevos proyectos para el futuro?

Veremos. De momento hay que esperar.

