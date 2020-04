Elbow – Live At The Ritz. An Acoustic Performance (Polydor)

Con el paso del tiempo, Elbow se han descubierto como una de las bandas más fiables y asentadas de entre todas las surgidas con el cambio de siglo y al rebufo de la estela dejada por el Britpop en Reino Unido. Desde que debutasen con ‘Asleep In The Back’ (V2, 01) hace casi dos décadas, el grupo liderado por Guy Garvey no ha hecho sino publicar nuevas referencias –la última de ellas, ‘Giants Of All Sizes’ (Polydor, 19), a finales de la pasada campaña– con las que probar (de manera ininterrumpida) extraordinarias dosis de sentimiento, sensibilidad y elegancia.

La misma semana en la que veía la luz su octavo álbum de estudio, los mancunianos ofrecieron una serie de conciertos en locales acogedores y alejados de esos grandes aforos que desde hace tiempo manejan en su país. El formato elegido para esa serie de actuaciones fue igualmente íntimo y, aunque en el título de la referencia se anuncie explícitamente como acústico, el contenido no debe confundirse con una actuación ceñida en exclusiva a guitarra y voz. El resultado se concreta en la grabación del show ofrecido en el Ritz de Manchester, su ciudad, y es, en cualquier caso, una ocasión valiosa para disfrutar con los temas del combo desarrollados en una versión (aún más) sentida, delicada y, por momentos, incluso profunda de lo habitual. La voz de Garvey, siempre encantadora, bella y evocadora, resulta así realzada sobre la medida base instrumental tejida por el resto de componentes. Una majestuosa ejecución vocal que termina convirtiéndose en principal protagonista, pero acompañada en todo momento de la ejecución exquisita de sus compañeros.

Elbow es uno de esos grupos en los que siempre ha parecido encajar todo a la perfección, con suavidad y naturalidad, fluyendo hacia la deliciosa consecuencia que ha supuesto cada uno de sus discos. Eso también sucede en el espectáculo ahora capturado, en donde el repertorio se divide entre clásicos de la formación y temas en ese momento casi inéditos y que formarían parte del mencionado (y más que notable) ‘Giants Of All Sizes’ (Polydor, 19). Entre los primeros destacan cortes como “Great Expectations”, “New Borns”, “Scattered Black And Whites” o una “Grounds For Divorce” que aquí sirvió para cerrar la velada, siempre emocionantes y distinguidos tal y como prueban las tomas aquí recogidas. Por su parte, la banda también aprovechó para presentar sobre el escenario canciones nuevas tan acertadas como “Empires”, una “Weightless” al piano, o la enorme “Seven Veils”, en armonía con sus compañeras veteranas e indispensables a la hora de consensuar el éxito del último trabajo del quinteto.

Un lanzamiento del tipo de Live At The Ritz. An Acoustic Performance (Polydor, 2020) suele aumentar la complicidad entre público y músicos, y siempre es un regalo bien recibido. Por supuesto, por los seguidores acérrimos del artista en cuestión, pero en este caso también resulta altamente recomendable para cualquiera que quiera iniciarse en la obra del grupo. Aparte del pequeño repaso por su discografía, las principales cualidades de Elbow resultan aquí realzadas y puestas de manifiesto, sobre ese precioso lienzo sonoro en el que puede llegar a convertirse un concierto.

