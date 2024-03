Malummí llegan desde Suiza con su segundo disco

Malummí es un proyecto indie originario de Basilea, Suiza, del que te hablamos hace unos meses en nuestra sección 7 Minutos al Día. Entonces acababan de publicar un sencillo, «Bones», y estaban a punto de lanzar su segundo álbum, The Universe is Black. Un disco con el que prometían examinar de una manera crítica las construcciones sociales en una sociedad blanca y patriarcal. Finalmente The Universe is Black vio la luz a finales de 2023 bajo el sello Irascible Records, haciéndose poco después con el galardón de mejor disco suizo del año.

Lo cierto es que méritos no le faltan al álbum. Ese segundo trabajo de Malummí juega de manera inteligente con el ruido y con el silencio, pasando del grunge al folk pop y de ahí a una suerte de minimalismo, de la ferocidad a la suavidad, en apenas unos segundos. Tal como anunciaban, The Universe is Black explora las relaciones en todas sus facetas, desde las más cercanas hasta las que construimos como sociedad. La experiencia de su líder, una mujer negra en un país como Suiza, sirve para construir estos relatos de supervivencia en una asfixiante sociedad blanca y patriarcal.

Desde el tema titular, con sus etéreas armonías vocales que contrastan con el dinamismo de los instrumentos, hasta el rock más pausado a lo Big Thief de la crítica «Society», asistimos a un viaje entre estilos en el que hacemos paradas en estaciones más ruidosas y enérgicas («There is no thing») y en ocasiones también en áreas de descanso más plácidas («You’re not gonna ruin my day»). Malummí suenan modernos, firmes en su personalidad y sin miedo a explorar todo tipo de sonidos, del pop más potente y pegadizo hasta el más atmosférico e inquietante. Los seguidores de la PJ Harvey más contenida seguramente disfrutarán con algunas de las canciones que forman este disco.

Vale la pena detenerse unos minutos en examinar profundamente y apreciar todos los matices de este segundo trabajo de Malummí, The Universe is Black. Desde aquí te invitamos a hacerlo.

