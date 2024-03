Xenia y Margarita Quebrada (Sala El Sol) Madrid 10/03/24

Con motivo de la presentación de su EP conjunto Aleación (2023), el pasado domingo 10 de marzo regresaban a la capital Xenia y Margarita Quebrada. El tour en conjunto había pasado previamente por Barcelona y Valencia, ciudad a la que pertenecen ambos artistas. En el caso de Madrid, no cabía ni un alfiler: la emblemática Sala el Sol estaba completamente llena, con un sold out impecable.

Dado que se presentó como un concierto en conjunto, al comienzo el público tenía algunas dudas sobre cómo sería la estructura, pero finalmente comenzó con la actuación de Xenia. Tiene un sonido experimental, que sin duda tiene mucho que ver con Margarita Quebrada, pues muchas canciones las produce en conjunto con el cantante del grupo, Nacho. Su sonido nos recuerda al dark pop, post-punk y new wave. Al igual que los valencianos, busca revivir sonidos de los años ochenta dándole un toque moderno.

Xenia visitó las salas madrileñas hace no mucho tiempo, en octubre de 2023, acompañando a La Plata ?también valencianos? en el Teatro Barceló. Comenzó su carrera musical publicando a partir de 2021. En su discografía, además de su trabajo con Margarita Quebrada, que son ni más ni menos que cuatro canciones, encontramos su primer EP de 2021 Esfera y su larga duración Ruido-0 (2022). Además, a finales del año pasado lanzó el primer adelanto de su próximo proyecto, el single «Asedio».

Para la actuación de Xenia, la sala ya estaba completamente llena. La noche abrió con una pequeña introducción que dio paso a «Para que no duela», parte de su LP. Incluyó además temas de su primer EP más adelante, como «Desde la luna», donde todos los instrumentos se volvieron más poderosos y el público sincronizó con esa sensación. Aunque sonó también su último single, primaron las canciones de su larga duración, destacando «La ciudad está en llamas» y «No me vas a ver llorar».

Lleva la voz principal, que al igual que en el caso de Margarita Quebrada está acompañada de unos efectos únicos que son esenciales para la personalidad de la artista, que es ya indistinguible. Además, iba acompañada de una banda conformada por un batería y una teclista que a veces también ayudaba en la parte de los sintes y la base, controladas normalmente por Xenia en un mix perfecto de actuación con gran movimiento y una instrumental de calidad.

La banda de Xenia permanecía en el escenario en los dos momentos más esperados de su actuación: las canciones en conjunto con el otro grupo que tocaba esa noche. Para que el público terminase de enloquecer, únicamente bastaba que subiese Nacho, cantante de Margarita Quebrada. Xenia decidió usar el “comodín” de Aleación en dos ocasiones distintas: a mitad y al final del concierto. Justo en el equinoccio del show, apareció Nacho y sonó «El calor», que podría ser el tema más calmado y a la vez más experimental del EP conjunto. Tras esa, su show se reanudó.

Al final de la noche, la cantante tomó algunos momentos para agradecer al público, patrocinadores y equipo por haber hecho el concierto posible, cuando apenas había hecho intervenciones habladas en todo el concierto. Presentó la última canción de manera particular, con un pequeño juego de palabras: “que se suba Nacho de Margarita Quebrada para terminar, porque qué más da”. La primera parte de la noche culminó de la manera más fuerte posible, con esa «Qué más da», el tema más escuchado del EP conjunto. Toda la sala coreaba la letra, mientras las luces y el movimiento de los artistas se convertía en una actuación psicodélica ideal para dar paso a la segunda parte de la noche.

Tras un pequeño descanso, llegó el momento de Margarita Quebrada. El trío lo conforman Nacho López (voz, efectos de voz y sintes), Guillermo Juan Montesinos (sintes, guitarra y voz) y Mikel Cabanes (batería). Su sonido oscila entre el post-punk, el synth pop y el darkwave, siendo primordiales en su sonido los sintetizadores y los efectos de voz, que Nacho controla constantemente desde el escenario.

Hacía tiempo que no pisaban las salas madrileñas, si bien habían estado presentes en festivales del verano pasado como el Tomavistas o el Observatorio; además de participar en las sesiones vermú de la Comunidad de Madrid del 2023. Su última visita a las salas fue en noviembre de 2022, en la Moby Dick. Su primer trabajo publicado fue el EP Luces (2020), cinco canciones que incluían los singles «Laberinto» ?su primera publicación? y el homónimo «Luces». Su trabajo más grande lo hizo sin embargo en 2022: su primer y único LP, Gas lágrima, que contiene numerosas colaboraciones.

Su actuación comenzó con una introducción con la voz de Guillermo, a cargo de los sintes, acompañado del baterista Mikel. Poco después, salió al escenario el cantante Nacho, ovacionado por todo el público. Tras la primera canción de la noche, «Gas lágrima», sonó un largo intervalo compuesto por una primera parte instrumental estilo techno que levantó a todo el público, que ganó aún más energía. Más adelante Nacho se unió para cantar y finalmente sonó de nuevo una instrumental acompañada de efectos vocales, de estilo más experimental. Tras el largo interludio, sonó «Luces», la canción más aclamada de su primer EP. Del mismo EP sonó también «La finca roja». De su LP sonaron temas como «Azul» o «No sé cuántas horas», tema con Luz Futuro que revolucionó al pogo tanto que llegó a participar casi toda la sala, estando sold out.

Un momento especial tuvo lugar cuando Nacho se sentó en el suelo y se agarró a una guitarra acústica, para regalarnos una versión única de un tema de Ultralágrima, su otro grupo: «Cuánto tiempo llevas huyendo» (2022), reconocida por la gran mayoría del público.

A diferencia de Xenia, que dividió los cameos del cantante de Margarita Quebrada en su actuación, el trío decidió que Xenia cerraría la noche con ellos. Y lo hizo de manera especial, cantando primero su primer tema juntos: «Otro lado», el que también colabora Merina Gris y que se vuelve aún más espectacular en directo, especialmente acompañado del pogo masivo que sólo iba in crescendo. «Otro lado» no forma parte de su último EP conjunto sino del LP de Margarita Quebrada, Gas lágrima. Sin embargo, la noche tenía que cerrar sin falta con el tema que faltaba de Aleación: «Fantasma».

Si bien es cierto que pareció que la noche culminaba en ese momento, hubo un bis que desconocemos si estaba planeado o no, pues Nacho avisó al resto de la banda de tocar otra porque una chica del público le había regalado una margarita de crochet. Cuando se sabía que iba a sonar una única última canción, el público hizo sus peticiones, destacando «Odio que me mires», que no había sonado ni llegó a sonar pues la canción escogida para la despedida final fue «Tu mitad», tema del LP en colaboración con Blu Boi.

En resumen, lo que ocurrió el domingo pasado en El Sol fue imperdible e irrepetible, como afirmaron los propios artistas en la promoción del concierto. Mucha gente se quedó fuera, pero aquí estamos para contar que Margarita Quebrada y Xenia nos regalaron cita esencial en la escena nacional, dando la opción de seguir a dos artistas distintos evolucionando en conjunto y por separado, y sintiendo la energía que ambos transmiten en directo. Son probablemente de los grupos que más crecen sin dejar nunca atrás su propio estilo.

Fotos: Amanda D. Marcos