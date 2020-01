Tame Impala nos enseñan otro tema de su nuevo álbum

Se acerca lo nuevo de Tame Impala, uno de los discos más esperados de 2020. El próximo 14 de febrero es la fecha elegida para que podamos disfrutar de The Slow Rush al completo.

Ya iba siendo hora de dar continuidad a dos obras tan estimulantes como Lonerism (2012) y Currents (2015). Kevin Parker nos ha ido desvelando algunos singles, como la instrumentación de inspiración house que descubrimos en “Patience” y los sonidos sintéticos de “Borderline”, unas pistas que van en sintonía con los sonidos de su último lanzamiento, recordándonos a momentos como sus sencillos “Let It Happen” y ‘The Less I Know The Better”.

Ahora allega una nueva muestra de lo que será lo nuevo de Tame Impala, una canción que llega con el título de “Lost In Yesterday”: