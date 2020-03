Matt Bellamy, Grahan Coxon y Miles Kane y más, debutan con Jaded Hearts Club

Nueva súper banda a la vista. Matt Bellamy, cantante y guitarrista de Muse, Grahan Coxon, guitarrista de Blur y Miles Kane (Last Shadow Puppets), Sean Payne (Zutons) y el guitarrista Jamie Davis montan el proyecto que han bautizado como Jaded Hearts Club. El proyecto nacido en 2017, es básicamente una banda tributo al blues y soul británico de hace seis décadas. Ellos ya habían unido fuerzas o actuado en directo junto al mismísimo Paul McArtney el año pasado.

El propio Miles Kane anunciaba en redes el que ha sido su primer sencillo conjunto, “Nobody But Me”, ese clásico de los 60.

Excited to announce the release of ‘Nobody But Me’, the debut single from The Jaded Hearts Club featuring yours truly. Love being part of this project, hope you enjoy the tune. Vegas here we come! x Listen here: https://t.co/kB7KaXzqGi pic.twitter.com/1963jZUfpU

— Miles Kane (@MilesKaneMusic) March 2, 2020