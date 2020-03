Libro: Ciudad Sabina, guía básica para Sabineros

El profesor y escritor Justo Zamarro, tras el éxito de su primera novela, ‘El fuego y la noche‘, saca esta nueva obra que nos compete en este artículo. Lleva por título ‘Ciudad Sabina. Guía básica para sabineros‘ (Europa Ediciones) y se podría resumir como un viaje explorativo y metafórico al inagotable Universo Sabina.

Cuando uno se introduce de lleno en esta obra no puedo más que apreciar el enorme trabajo analítico y titánico que hay detrás, algo evidente de la primera a la última página. A través de ellas viajamos por un universo nunca decepcionante. También considerable el trabajo del Profesor Zamarro, pues sólo ordenar las canciones del bardo jienense ya es de por sí de alabar. Él mismo dice en el libro que lo ha hecho para “sacarme la espinita de devolverle a Sabina parte de lo que nos ha dado a todos con sus canciones”.

Con guasa y magisterio recorremos los nada fútiles laberintos compositivos de Joaquín, pues estamos ante un arista que no deja a nadie indiferente; te puede gustar más o menos, pero nunca negarle una solvencia compositiva y de más que meritorio recorrido artístico. Para sí los quisiera cualquier juanperas que se regodea por estar dos días en tendencias. Sabina no necesita de eso; él es tendencia sin sacar video ni canción. Como una letra del bardo te marque, di que te va acompañar para los restos; A mis cuarenta y diez, La canción más hermosa del mundo, Una canción para la Magdalena, Y sin embargo, “Donde habita el olvido”, “Contigo”, “A la orilla de la chimenea”, “Con la frente marchita” y tantas y tantas y tantas que forman parte de mi universo particular y que, de seguro tú, también tienes tu top Sabina.

El profesor Zamarro hizo su tesis acercando al mundo académico las composiciones del de Úbeda y eso ya de por sí demuestra la gran vertiente literaria que posee. Sabina es el Pérez Galdós de la música actual y, al igual que en la obra de Benito, en sus letras no se pueden extraer una sola síntesis. El libro está contando en capítulos que llevan como hilo conductor el dolor del desamor, el fracaso amoroso, la madurez del drama desgarrador, el asunto tragicómico y, por supuesto, la ironía que tanto gusta al ya septuagenario artista.

Todas esos espejos, las dinámicas internas, las referencias culturales, los juegos de palabras y demás están maravillosamente contemplados en este libro. Y ahí es donde radica la excelencia; si lees “Ciudad Sabina” y eres sabinero, te entrarán ganas de escuchar nuevamente esas canciones. Pero si no lo eres, más aún; caerás rindiendo pleitesía al dios Sabina, porque él lo vale.

