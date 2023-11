Migrant Motel estrenan un nuevo sencillo, «Famous»

Migrant Motel es un dúo de rock alternativo formado en la ciudad de Boston por el peruano-estadounidense David Stewart y el mexicano Chava Ilizaliturri. El dúo se mueve entre Los Ángeles y la Ciudad de México manteniendo el proyecto activo a distancia desde 2018. De ellos te hemos hablado ya en varias ocasiones en Muzikalia.

Hace unos días Migrant Motel publicaron un nuevo sencillo, «Famous». La canción invita a la reflexión, y también a la autocrítica, acerca de la extrema fijación que existe en el mundo musical/artístico por alcanzar la fama. «Famous» habla de la superficialidad, de hacer las cosas por razones que consideramos incorrectas y perderse en obsesiones tóxica, de poner el foco únicamente en la meta o el resultado sin disfrutar del camino.

Sobre «Famous», Chava Ilizaliturri comenta que «La idea de la canción surgió hace ya algunos años, previo a la pandemia, después de una plática que tuve con un colega músico quien también tiene su banda. Este colega me comentó que ya no disfrutaba hacer música por el hecho de que su proyecto personal no despegaba, a pesar de que le iba bien trabajando como compositor y productor para otros proyectos. Estaba cegado por deseos superficiales que no conseguía y que le impedían ver que ya estaba logrando ser un músico exitoso. Al mismo tiempo, es un llamado de atención hacia nosotros mismos como banda y a más bandas y artistas, quienes también llegamos a sentir ese tipo de frustraciones, el no apreciar nuestras carreras, nuestras vidas o nuestros logros por estar enfocados en ser muy grandes, lo que sea que eso signifique. Es una canción algo cruda y agria pero creo que es una reflexión sana y necesaria«.

A continuación puedes escuchar «Famous», lo nuevo de Migrant Motel.

