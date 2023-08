Mitski lanza un doble adelanto de su nuevo disco

Mitski anuncia su nuevo álbum y continuación de Laurel Hell (2022), The Land Is Inhospitable and So Are We, que saldrá el 15 de septiembre bajo el sello Dead Oceans.

En este álbum, que es el más expansivo, épico y sabio de la artista hasta la fecha, las canciones parecen introducir heridas para luego curarlas activamente. Aquí, el amor viaja en el tiempo para bendecir nuestros días tiernos, como la luz de una estrella lejana. El álbum está lleno de la angustia de la madurez, con desamores y alegrías aparentemente mundanas, a menudo no cantadas pero que se sienten enormes. Desde el fondo de un vaso, hasta un camino cubierto de recuerdos y nieve, pasando por un tren de carga cruzando el Medio Oeste, y hasta la luna, parece que todo, y todos, están clamando, gritando de dolor, buscando el amor.

Tras su primer sencillo, «Bug Like an Angel» llega un adelanto doble, «Star» y «Heaven», que datan de hace años y tomaron formas diversas antes de alcanzar sus versiones finales.

«Star» evoca una elevación alienígena; su dron inspirado en Scott Walker se construye progresivamente antes de que un órgano de otro mundo tome el control. «Heaven», con su balanceo a lo Patsy Cline y su vibra de la Vieja Hollywood, ofrece un hermoso momento de pasión y una exhibición magistral de esperanza.

Escucha ‘Star’ y ‘Heaven’ de Mitski

Foto Mitski: Ebru Yildiz