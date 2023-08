Sally Potter – Pink Bikini (Autoeditado)

La cineasta londinense debutó hace cuarenta años con la película The Gold Diggers, un film protagonizado por mujeres que tenía a Julie Christie como principal reclamo. Ahora la Sally Potter compositora y cantante debuta con su primer disco a su nombre, aunque desde siempre le ha gustado controlar minuciosamente las bandas sonoras de sus obras. Así lo hizo con David Motion en su excelente adaptación de Orlando, así como todo lo compuesto junto al gran Fred Frith en temas incidentales para películas como The Tango Lessons, Yes, o Rage.

Como vemos su conexión con el mundo de la composición ya viene de años, pero ahora necesitaba quitarse esa espina de no haber grabado nada a su nombre, y lo hace con un disco que, si nadie lo remedia, pasará inadvertido, aunque tiene cualidades para dar y regalar. Pink Bikini (Autoeditado, 2023) que, de momento, no tiene edición física, es un hermoso regreso a su adolescencia, como en cierta forma hiciera en su film Ginger & Rosa, en donde narraba la historia de amistad de dos jóvenes en el Londres de postguerra en los sesenta.

De la mano de su fiel mano derecha Fred Frith (guitarra eléctrica y bajo), Sally Potter canta y toca el sintetizador, y también se acompaña de sinuosos arreglos de arpa, contrabajo y guitarras acústicas. El resultado es embriagador: canciones de resonancias atemporales, aunque podríamos estar hablando de cierto neoclasicismo, por un lado, y un regusto a melodías de entreguerras, y a folk-pop de acabado intimista.

Las doce piezas del disco son inspiradoras. “Mama” se abre paso entre suaves rasgueos de guitarra de Frith, y la voz de Potter -potente, pero a la vez con tono susurrante- declama preciosos versos en recuerdo a su progenitora. El día que nuestra protagonista se cortó el pelo fue un acto de subversión, y así lo manifiesta en “Ginger Curls” con toques afrancesados y arrabaleros. Preciosos arreglos de arpa y contrabajo cincelan “Hymn” (primeros escarceos amorosos de su juventud) con ecos a Leonard Cohen, mientras que “Pink Bikini” nos narra la mala experiencia que sufrió cuando se compró un bikini rosa y se lo puso a los dieciséis años. El encanto de las pequeñas obras bien hechas.

Escucha Sally Potter – Pink Bikini