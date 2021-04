Mogwai estrenan el vídeo de ‘Ceiling Granny’

Mogwai publicaban hace pocas semanas su nuevo disco y brillante disco, As The Love Continues, álbum que ha contado con la colaboración de aristas como Atticus Ross, de Nine Inch Nails y el saxofonista Colin Stetson y que les ha llevado a lo más alto de las listas de ventas británicas por primera vez en su carrera.

Los escoceses continúan con su promoción con el lanzamiento del vídeo de uno de sus temas, “Ceiling Granny”, que ha contado con la dirección de Jon Miner. Que nos cuenta del vídeo: “Siendo skater durante los últimos 25 años, he tenido el placer de trabajar con Mogwai en una variedad de proyectos de vídeos de skate, su música siempre ha sido una gran inspiración. Como resultado del confinamiento del año pasado tuve tiempo para organizar algunos de mis archivos de películas, que se remontan a super8 de 1995. Al ser un joven patinador con una cámara, encontré mucha frescura en los momentos capturados mientras viaja a diferentes partes del mundo por primera vez. Gracias a Mogwai, tuve la oportunidad de explorar ese sentimiento en “Ceiling Granny”. La película es una mezcla de Super8 y 16 mm filmadas entre 1995 y 2010. As the Love Continues … “

Disfruta del vídeo de ‘Ceiling Granny’ de Mogwai