Becca Mancari comparte el single y vídeo de ‘Don’t Even Worry’

Becca Mancari vuelve con su tercer álbum, Left Hand, que se lanzará el 25 de agosto a través de Captured Tracks. Ya ha compartido el sencillo principal del disco, «Over and Over«, un himno queer de alegría que cuenta con la colaboración de Julien Baker.

Ahora podemos escuchar «Don’t Even Worry», una oda impulsada por la guitarra dedicada a nuestros amigos más cercanos. En esta canción, Mancari cuenta con la participación de su amiga y compañera de banda en Bermuda Triangle, Brittany Howard, quien también contribuyó con la producción adicional, así como con coros, guitarra, teclados, bajo y percusión, e incluso chasquidos en la pista.

Sobre la creación de la canción, Mancari comenta: » ‘Don’t Even Worry’ comenzó como dos mejores amigos pasando el rato, explorando cómo sería escribir y producir una canción juntos. Después de una noche simplemente disfrutando de lo que surgía, Brittany me envió una pista instrumental de un minuto sobre la cual comencé a construir melodías y letras. Mientras me sentaba con la música, seguía escuchando esta frase: ‘¡Ni siquiera te preocupes, te tengo!’ Continúa diciendo: «Esta canción, para mí, es un himno al vínculo profundo de amistad que Brittany y yo tenemos; ella es mi familia elegida que ha estado conmigo en cada paso de mi trayectoria musical, pero más importante aún, en mi vida. Esta canción habla de las personas subrepresentadas que literalmente se dicen entre sí: ‘Oye, sé que el mundo a menudo dice que no está hecho para nosotros, y sé que esta carga a veces puede ser demasiado pesada, pero cuando estés abatido y te sientas perdido, te llevaré a través de eso, y viceversa, porque no nos damos por vencidos entre nosotros, y te tengo’ «.

Howard agrega: «Es maravilloso anunciar que Becca Mancari y yo hemos lanzado ‘Don’t Even Worry’. Becca es mi amigo más querido (y 1/3 de nuestro proyecto Bermuda Triangle) y estoy muy orgullosa de verlos brillar en todo su esplendor. Esta canción va dedicada a todos los amigos que consideramos familia. ¡A nuestros compañeros incondicionales! A aquellos que nos ven, nos protegen, lloran y ríen con nosotros. A aquellos que celebran los momentos más altos y amortiguan los más bajos. A aquellos que nos ven brillar en la oscuridad. A los amigos que nos aman en nuestros mejores y peores momentos. ¡Estoy tan agradecida de poder crear música y compartirla con el mundo contigo!»

El video, dirigido por Sophia Matinazad, muestra de manera juguetona la profunda amistad y musicalidad entre Mancari y Howard.

Escucha ‘Don’t Even Worry’ de Becca Mancari

Foto Becca Mancari: Shervin Lainez