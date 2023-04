Muere Harry Belafonte, rey del calypso

El legendario Harry Belafonte ha fallecido a los 96 años, según ha confirmado el portavoz de su familia. Icónico cantante, actor y activista estadounidense comenzó su carrera musical en 1952 grabando su primer álbum, Calypso, que incluía la famosa canción «Banana Boat Song (Day-O)». El álbum se convirtió en el primero en vender un millón de copias en la historia de la música. Durante los años 50 y 60, Belafonte continuó lanzando álbumes de éxito y actuando en películas, incluyendo «Carmen Jones» (1954) y «Island in the Sun» (1957).

Continuó lanzando álbumes exitosos como Belafonte Sings of the Caribbean (1957), Belafonte at Carnegie Hall (1959) y Jump Up Calypso (1961). También colaboró con otros artistas, como Miriam Makeba y Pete Seeger, en proyectos que fusionaron la música folclórica de diferentes partes del mundo.

Además de su carrera musical, Belafonte fue un importante activista por los derechos civiles. Fue amigo cercano y colaborador del líder Martin Luther King Jr. y ayudó a financiar el Movimiento de Derechos Civiles en los años 60. Belafonte utilizó su fama y fortuna para apoyar diversas causas sociales, incluyendo la lucha contra el racismo y la pobreza.

En 1985, Belafonte organizó el concierto benéfico «We Are the World» para recaudar fondos para la lucha contra el hambre en África. La canción se convirtió en un éxito mundial y recaudó millones de dólares para la causa. En 1994, Belafonte recibió el Premio Kennedy Center Honor por su destacada contribución a las artes escénicas en los Estados Unidos.

A lo largo de su carrera, Belafonte ha dejado una huella duradera en la música y en la lucha por los derechos civiles. Su legado como artista y activista inspira a generaciones de personas en todo el mundo. En los años 2000, continuó su carrera musical y su activismo abogando por los derechos humanos y la lucha contra la pobreza.

Descanse en paz.