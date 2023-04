The Clientele tendrán nuevo disco en julio

The Clientele ha anunciado su próximo álbum, I Am Not There Anymore, que será lanzado el 28 de julio a través de Merge Records. El disco es el sucesor del álbum Music for the Age of Miracles lanzado en 2017 después de una pausa de siete años. Las sesiones de grabación para el nuevo álbum comenzaron en 2019 y continuaron de manera fragmentada hasta 2022, debido en parte a la pandemia, y también porque la banda quería experimentar. Según el vocalista, letrista y guitarrista Alasdair MacLean, la banda siempre ha estado interesada en música que no fuera de guitarra, y en esta ocasión incorporaron elementos de jazz post-bop, música clásica contemporánea y electrónica.

Además, han compartido el primer sencillo y video musical, «Blue Over Blue», en la que se puede apreciar claramente la experimentación de la banda con su sonido, con muestras percusivas y momentos en los que la instrumentación se abre de repente en algo de gran envergadura cinematográfica, con cuernos y cuerdas. MacLean explica que, en lugar del antiguo método de grabación de la banda, en el que una canción difícil como «Blue Over Blue» habría consumido todo su tiempo de estudio mientras trabajaban en la firma del tiempo y la instrumentación, ahora graban algunas pistas y las llevan a casa para experimentar con diferentes arreglos antes de regresar al estudio para grabar los detalles finales.

La canción describe la aterradora aventura del cantante perdido en el bosque con su hijo de dos años.

Escucha ‘Blue Over Blue’ de The Clientele