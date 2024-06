Neil Young and Crazy Horse – Fu##in´up! (Reprise / Warner)

Neil Young continúa con su carrusel incesante de lanzamientos y un par de meses después del imprescindible Dume (2024), donde revisitaba y amplificaba el ya de por sí estupendo Zuma (1975) hoy toca hablar de Fu##in´up!, álbum registrado en directo el año pasado en el que interpreta prácticamente en su totalidad el que para muchos, yo incluido, es su última obra maestra, Ragged Glory (1990). Así, este Fu##in´up! que toma su título precisamente de una de las canciones de aquel álbum, encapsula la actuación que el legendario artista ofreció en el club Rivoli de su Toronto natal en noviembre de 2023. Una actuación singular tanto por el aforo del local, apenas 200 personas, como por el motivo del mismo, que no era otro que celebrar de manera privada el 50º cumpleaños de uno de los hombres más ricos de Canadá, Dani Reiss. Realmente suena todo muy extraño conociendo el carácter indómito y huraño del canadiense, pero quién soy yo para discutir unas razones que a buen seguro existen. O no, qué mas da.

El caso es que con este contexto Fu##in´up! ofrece todo lo que se podría esperar de esta grabación. La calidad del sonido es excelente y en ella se perciben toda la energía y potencia que desprenden el canadiense y sus secuaces sobre el escenario sin necesidad de pulir nada ni añadir una coma a lo que se registra sobre las tablas. El álbum es interpretado al completo salvo “Mother Eatrh”, pista que lo cerraba, que queda fuera con buen criterio dada la bajada de revoluciones que conlleva. Las otras nueve canciones de Ragged Glory suenan apabullantes en manos de los Crazy Horse de 2023 más de treinta años después de su grabación. Resulta increíble que ese muro de sonido lo levanten unos señores que rondan los 80 años pero siguen destilando pasión por la música en cada nota que entregan. Sin interludios, pausas ni presentaciones, Young y los suyos no toman prisioneros y llevan los desarrollos instrumentales más allá el límite que la prudencia establecería.

Especialmente vibrantes son los casi trece minutos de “Love to burn” o el final de la eterna en todos los sentidos “Love and only love”, así como conmueve sobremanera el arrojo con el que ataca el estribillo de la titular “Fuckin´up” o la manera de rasgar la guitarra al inicio de “Over and over”. Cada canción es interpretada no solo con solvencia sino con una pasión contagiosa no solo por parte del mito sino por el resto de la banda, que también alcanza el sobresaliente, contando para esta ocasión con el trío titular desde la retirada de Poncho Sampedro hace una década, es decir, Ralph Molina, Billy Talbot y Nils Lofgren, con el añadido de Micah Nelson de Promise of the real, su otra banda de acompañamiento, a la guitarra y piano. ¿Mejora el disco original? En absoluto, pero sí que contribuye a fijar su leyenda y actualizar la vigencia tanto del álbum como de un intérprete por el que, aunque sí que pasan los años, parece que lo hagan a un ritmo diferente al del resto de los mortales que le escuchamos.

Un par de apuntes finales. Por un lado, las nueve canciones que componen Fu##in´up! han sido rebautizadas en este lanzamiento, aunque yo me he referido a ellas con sus títulos originales para no liar innecesariamente al lector. Por otro, si te gusta este Fu##in´up! no dejes de bucear en Way down in the rust bucket (2021), directo doble que recoge íntegro un magnífico concierto del arranque de la gira original de Ragged Glory en 1990, en el que además de interpretar casi todo el álbum sazona el setlist con brutales versiones de toda su carrera hasta aquel momento.

Escucha Neil Young and Crazy Horse – Fu##in´up!