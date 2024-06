Un nuevo adelanto para Cigarettes After Sex

Como te venimos contando, Cigarettes After Sex tienen a punto la continuación de Cry (2019). Su nuevo álbum de nombre X’s, se publicará el próximo 12 de julio vía Partisan Records / [PIAS]

Han sido cinco años de espera, aunque en verano de 2023 escuchábamos dos nuevas canciones, «Bubblegum» y «Stop Waiting» a las que siguió «Motion Picture Soundtrack», versión tema que aparecía en el legendario Kid A (2000) de Radiohead.

Tras «Tejano Blue» y “Dark Vacay”, llega «Baby Blue Movie», que toma las melodías insignia de guitarras etéreas y las hace sonar a fuego lento. Cigarettes After Sex convierte esta canción en lo más parecido a un éxito pop que la banda haya publicado jamás. El líder de la banda, Greg González, comenta: «Una “película azul” es un término para una película porno, así que “baby blue movie” es una referencia al porno softcore. Escuché el título hace años y me pareció muy llamativo. La historia de la canción pretende ser más críptica que las letras que suelo escribir. Me gusta la idea de dejar que el oyente decida de qué podría tratar…».

Escucha ‘Baby Blue Movie’

Conciertos Cigarettes After Sex

Junto con el anuncio del disco se han dado a conocer las primeras fechas para presentarlo, que incluyen nuestro país el próximo mes de noviembre:

20 de noviembre – WiZink Center

Las entradas estarán a la venta en DICE y en la web de WiZink Center a través de baila.fm a partir del 8 de marzo a las 10:00 desde 40 € más gastos de distribución.

Foto Cigarettes After Sex: Ebru Yildiz