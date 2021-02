Nick Cave publica ‘Carnage’ por sorpresa, escúchalo

Nick Cave lanza su nuevo disco por sorpresa. Dos años después de su última entrega, el reflexivo Ghosteen ese álbum doble, al igual que ocurrió en 2004 con Abattoir Blues / The Lyre Of Orpheus (Mute/RCA). Un trabajo dividido en dos partes y contiene “los hijos” en la primera y a “los padres” en la segunda. El tiempo ha dado sus frutos y tras encerrarse con su piano el pasado año en el emblemático Alexandra Palace de Londres para grabar ‘Idiot Prayer: Nick Cave Alone’ (aquí nuestra reseña) llega el momento de grabar un nuevo trabajo.

Carnage es un nuevo álbum por escrito Nick Cave & Warren Ellis, grabado en unas semanas durante el confinamiento. A pesar de que el dúo ya ha compuesto y grabado varias bandas sonoras, y de que Ellis sea miembro de The Bad Seeds desde hace mucho tiempo, esta es la primera vez que publican un álbum completo como dúo.

Cave describe el álbum como “un disco brutal pero muy bello que nace de una catástrofe comunitaria.”

“La composición de Carnage fue un proceso acelerado de creatividad intensa,” dice Ellis, “las ocho canciones ya surgieron de los primeros dos días y medio de una forma u otra.”

La incursión sonora y lírica de Cave & Ellis continúa a buen ritmo en Carnage, un álbum que surgió casi por accidente por el tiempo de inactividad creado por una emergencia larga, ansiosa y global. Carnage es un álbum para estos momentos de incertidumbre – lleno de momentos de belleza destilada y que resuena con una sensación de esperanza casi desafiante.

La química creativa de Cave y Ellis se enraiza en su largo recorrido como compositores, tanto como colaboradores como artistas independientes. Cruzaron caminos por primera vez en 1993, cuando Ellis tocó el violín para varias de las canciones del álbum de Nick Cave & The Bad Seeds, Let Love In, antes de unirse a la banda como miembro a tiempo completo. Los dos han grabado como Grinderman, que se formó en 2006, y han compuesto y grabado varias bandas sonoras de películas, TV y teatro juntos.

Carnage estará disponible en CD y vinilo el próximo 28 de mayo.

Escucha el disco nuevo de Nick Cave, Carnage