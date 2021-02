‘1986’, nuevo single de La Habitación Roja

La Habitación Roja llevan meses entregando nuevas canciones, que terminarán formando parte de su nuevo single. Hemos podido disfrutar de temas como “Quiero“ (incluida en nuestra playlist de las 100 mejores de 2020), “Las Canciones”, “La Luz (canción para Whitney Dafoe)”, “El Miedo Abierto”, “Yo Me Pregunto“, “Patria” o “Taquicardia“ y ahora llega una nueva, “1986”, de la que nos hablan así:

“Se acerca el verano de 1986. Tengo la edad que tiene mi hija mayor ahora mismo y un amigo nos propone ir a la discoteca Espiral de L’Eliana por primera vez. Cuatro adolescentes, todavía imberbes, atravesamos el umbral de la discoteca con los nervios a flor de piel y muriéndonos de la emoción. Tengo la sensación de que esta experiencia nos va a marcar. Suena “And She Was” de los Talking Heads. A continuación la nueva mezcla en su versión maxi single de 12” que acaban editar The Cure de “Boys Don’t Cry”. Estamos a un lado de la pista, cohibidos y al mismo tiempo excitados. Nuestros pies llevan el ritmo, movemos las cabezas al son de la música que con fuerza escupen los potentes altavoces de la sala, pero el miedo nos atenaza y no nos atrevemos a dejarnos llevar por nuestro instinto hasta que al final de la sesión suena “Theres’s a light that never goes out” de The Smiths.

Es en ese momento cuando asaltamos la pista y abandonamos nuestros enclenques cuerpos adolescentes a la melancolía y a las inmaculadas melodías que irradia la canción. Ese preciso instante me hace ser consciente de que ya no hay vuelta atrás y que la luz de la música que nos guía y que ahora brilla imponente, ya nunca se apagará. ——– Se acerca el verano de 2020. Mi hija mayor lleva 3 meses sin ir a clase, sin ir a sus actividades extraescolares y sin ver a sus amigas. Parece triste y deprimida. Su mirada destila inseguridad y su actitud, angustia adolescente. Encerrada en su cuarto, se aferra a la música y por momentos, sale de su aletargamiento y la escucho cantar y bailar a través de la puerta. Siente el peso de su aislamiento y de su inseguridad cada vez que sale de su habitación”. Jorge Martí (La Habitación Roja).

Escucha ‘1986’ de La Habitación Roja