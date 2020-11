Niña Coyote eta Chico Tornado versionan a Cream y Stevie Wonder

A Niña Coyote eta Chico Tornado no los para ni una pandemia mundial. Tras del éxito de ‘Aitzstar’, su tercer álbum, ganador de los Premios MIN 2020 a Mejor Disco en Euskera y los Musika Bulegoa Sariak; recorrerse medio globo con su gira internacional por México, Estados Unidos, Japón, Francia, Italia, Chile o Rusia; y actuar en grandes festivales como Mad Cool, Resurrection Fest, BBK Live, Tsunami Xixon, etc., el dúo vasco nos regalan ahora la versión de dos clásicos como ‘Superstition’ de Stevie Wonder y el ‘White Room’ de Cream. Un regalo que llega también en forma de vinilo exclusivo y que está disponible en tiendas físicas a partir del viernes 13 de noviembre.



Dos clásicos fundamentales de la historia de la música reinterpretados a través del sonido arrollador de esta banda que no deja de sorprendernos. La versión de Stevie Wonder (con vientos incluidos) la grabaron originalmente para el álbum Hardcore Hits Cancer, cuyos beneficios iban destinados a la Casa dels Xuklis, una casa de acogida de niños con cáncer. Y ahora, la reeditan junto a otro clásico fundamental de la banda de Eric Clapton: ‘White Room’ de Cream.



En Navidad, harán una gira especial de seis conciertos para presentarlo que irán desvelando poco a poco. Hoy, anuncian su primera fecha el 6 de enero de 2021 en el Teatro Victoria Eugenia en Donostia.