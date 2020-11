Alice Cooper anuncia nuevo trabajo para el mes de febrero

Alice Cooper ha anunciado hoy el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio “Detroit Stories”, que saldrá a la venta el próximo 26 de febrero de 2021 a través del sello earMUSIC. Los fans podrán ya pueden hacerse una idea de por donde irán los tiros del próximo álbum cuando escuchen la primera canción “Rock‘ n ’Roll” ya disponible.

Llamada así por la ciudad que lanzó al grupo original de Alice Cooper en el camino hacia el éxito, “Detroit Stories” sigue al EP “Breadcrumbs” del año pasado como un homenaje moderno a la escena del Rock n Roll más dura y loca que jamás haya existido.

En 1970, el productor novato Bob Ezrin entró en una granja en las afueras de Detroit para trabajar con la banda de Alice Cooper. Abandonando el flower power de Los Ángeles, porque eran lo opuesto al ideal hippie de paz y amor, Alice había traído a su pandilla decididamente más oscura a su lugar de nacimiento y a la legendaria escena del rock que dio a luz al hard rock, garage rock, soul, funk, punk. …y más.

Ezrin taladró a la banda durante 10 horas al día para definir su sonido característico. Cada vez que clavaban una canción, los reclusos del hospital para criminales locos al otro lado de la calle vitoreaban y así nació el sonido clásico de Alice Cooper.

“Detroit era entonces el centro de Heavy Rock“, explica Alice, “¡Tocabas en Eastown y podías ir a ver a Alice Cooper, Ted Nugent, The Stooges and the Who, por $ 4! El próximo fin de semana en el Big era MC5, Brownsville Station y Fleetwood Mac, o Savoy Brown o los Small Faces. No podrías ser una banda de rock suave o te patearían el trasero “.

“Los Ángeles tenía su sonido con The Doors, Love y Buffalo Springfield”, dice, “San Francisco tenía Grateful Dead y Jefferson Airplane. Nueva York tenía The Rascals y The Velvet Underground. Pero Detroit fue el lugar de nacimiento del hard rock furioso. Después de no encajar en ningún lugar de los Estados Unidos (musicalmente o en términos de imagen), Detroit fue el único lugar que reconoció el sonido de rock duro impulsado por la guitarra de Alice Cooper y nuestro loco espectáculo escénico. Detroit era un refugio para los marginados. Y cuando se enteraron de que nací en el este de Detroit … estábamos en casa “.

50 años después, Alice y Ezrin reunieron a algunos músicos legendarios de Detroit en un estudio de la zona para grabar Detroit Stories, el nuevo álbum de Alice Cooper que celebra ese espíritu para una nueva era. Si el EP “Breadcrumbs” de 2019 abrió el camino a la ciudad, Detroit Stories conduce como un muscle car por Woodward Ave.

“Grabamos con Wayne Kramer (guitarrista y escritor del MC5), Johnny” Bee “Badanjek (batería, del legendario Detroit Wheels), Paul Randolph (el legendario bajista de jazz y R&B de Detroit), así como con Motor City Horns y otros músicos ”, explica Ezrin,“ Tuvimos ideas musicales y el apoyo de John Varvatos, el apoyo de la gente de Shinola, y grabamos en Rustbelt Studios en Royal Oak. ¡Esto fue hecho en Detroit para Detroit por habitantes de Detroit! “

“Detroit Stories” estará disponible en CD, CD + DVD Digipak, CD Box Set (que incluye CD, Blu-ray, camiseta, mascarilla, linterna y 3 pegatinas) y 2LP Gatefold el 26 de febrero de 2021 en earMUSIC.

El DVD y el Blu-ray mostrarán por primera vez en video la increíble presentación en vivo “A Paranormal Evening At The Olympia Paris”. Con el cierre de toda la cultura de conciertos debido al covid-19, Alice Cooper sintió la necesidad de compartir uno de sus últimos shows con sus fans, ya que no podía esperar para volver a la carretera.

Reserva “Detroit Stories” aquí.