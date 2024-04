Nine Inch Nails podrían tener nuevo disco próximamente

Nine Inch Nails llevan sin publicar un nuevo disco de estudio desde que en 2018 lanzaran Bad Witch. Además de esa serie Ghosts, que originalmente fueron publicados 2008. Ghosts V: Together y Ghosts VI: Locusts que en pandemia fueron puestos su escucha en streaming en las principales plataformas, así como para su descarga gratuita a través de su página web.

La banda de Trent Reznor & Atticus Ross, también compañeros en sus bandas sonoras, en las que han ganado ganadores del Oscar por el score de La Red Social y la película de animación Soul y responsables de otras como las de Gone Girl o The Girl with the Dragon Tattoo andaban últimamente entregando bandas sonoras, como las de la recomendable serie Watchmen o esa A Ciegas protagonizada por Sandra Bullock.

Estos días se ha publicado una entrevista en la revista GQ en la que han hablado de planes de futuro. Después de un montón de trabajo reciente en bandas sonoras, el líder insinuó que estos proyectos habían conseguido hacer que Nine Inch Nails fuera para ellos algo mucho más emocionante de lo que había sido en los últimos años. «De alguna manera, lo había dejado de lado en mi mente por varias razones», dijo. a lo que Atticus añadió: «Siento emoción por empezar en el próximo disco. Creo que ahora estamos en un punto en el que más o menos tenemos una idea».

Además de todo eso, GQ informa que Nine Inch Nails está montando un nuevo sello, que se ocupará de «producción cinematográfica, moda, un festival de música y una asociación con Epic Games».

Seguiremos informando.

Escucha ‘Bad Witch’ de Nine Inch Nails