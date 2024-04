Depeche Mode estrenan vídeo y remezclas de ‘People Are Good’

Depeche Mode pasaban recientemente por nuestro país (doble cita en Madrid, Barcelona y Bilbao) para presentar en pabellones su último trabajo, Memento Mori (Columbia/ Sony, 2023) una obra difícil, pues tuvo que ser grabada tras el repentino fallecimiento del miembro fundador de la banda Andrew Fletcher el pasado mayo.

Hoy lanzan nuevo single y su correspondiente vídeo, el tema «People Are Good», una de las canciones escritas por Martin Gore con grandes resonancias de Kraftwerk, que no hemos podido escuchar en directo durante su reciente gira, pero que tiene un alto potencial, al igual que «Never Let Me Go». Su vídeo lo dirige Rich Hall.

EP de remezclas

Además, como ocurrió con «Ghosts Again» y posteriormente con «Wagging Tongue», «My Favourite Stranger» y «Before We Drown», llega el correspondiente EP de remezclas del tema «People Are Good» con la participación de aristas como Alessandro Cortini, Ludwig A.F., SiGNL, Obskür e Indira Paganotto.

Estas son las remezclas de ‘People Are Good’

1 People Are Good (AC Fool Mix)

2 People Are Good (Ludwig A.F. Heaven Help Us Mix)

3 People Are Good (Depeche Mode v SiGNL – The Good People’s Mix)

4 People Are Good (Obskür Remix)

5 People Are Good (Indira Paganotto Twilight Remix)

Escucha las remezclas de ‘People Are Good’ de Depeche Mode