Ganadores concurso BALI R’N’R SHOW

la segunda edición del festival BALI R’N’R SHOW 2024, (entradas en este enlace) llega este fin de semana a Benidorm, convirtiéndose en una fiesta “non stop”, con actuaciones, DJs, exposiciones, feria del disco y rock market.

Una mezcla irresistible de: garage, punk, surf y rock and roll al servicio de la diversión con artistas como Psychotic Youth, The Bo Derek’s, Mad Martin Trio, Bankrobbers, The Scaners, The Silly Walks, Sonic Angels y muchos más.

Sorteábamos dos abonos dobles y estos son los ganadores:

Eva Amoedo Martinez

Nicolás Sacristán Sosa

¡Enhorabuena!