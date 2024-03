Nuevo sencillo de Adrianne Lenker, ‘Free Treasure’

Este viernes se publica el nuevo disco de Adrianne Lenker. Que llega tras su último trabajo con Big Thief, Dragon New Warm Mountain I Believe in You (2022, 4AD / Popstock!).

Bright Future es el álbum con el que retoma su faceta de solista (en 2020 llegaba el bonito Songs/Instrumentals), que ha sido grabado con la ayuda del coproductor Philip Weinrobe y las contribuciones de destacados artistas como Nick Hakim, Mat Davidson y Josefin Runsteen.

Hoy comparte un nuevo sencillo, «Free Treasure». delicada e íntima, se fortalece con voces y guitarras duales emparejadas hombro a hombro. Con Mat Davidson en armonías vocales y de guitarra, nos lleva a casa, donde encontramos la mejor cocina, un fuego cálido, comprensión y «amor sin medida». Es un paraíso para los viajeros cansados, lleno de aventura y fantasía, libre para quien lo deje todo. «Justo cuando pensaba que no podía sentir más, siento un poco más».

Escucha ‘Free Treasure’ de Adrianne Lenker