Las locuras del genio australiano-islandés Ben Frost vuelven desde el submundo que ha creado para aterrar, de nuevo, con su reconocible tratamiento de guitarras eléctricas como principal elemento distorsionador. “Lamb Shift”, el tema que abre su último Scope Neglect, te avisa. Ese abrasivo sonido, mortificante y demencial, se repetirá hasta el agotamiento por intensidad, pero, antes, irá ampliándose en sus interacciones.

Ocurrirá desde su inicio con esas percusiones residuales que lamentan la profundidad de la resurrección, para ir tomando la forma de un pasaje claustrofóbico y afilado de ”Chimera” o, sencillamente, de oscura radiofrecuencia, como en la interrumpida “The River of Light and Radiation”. La nomenclatura de los temas es conceptual, y a veces definen mejor que a través de cualquier otra disposición literaria.

“_1993” ofrece intrigante descanso entre el dark ambient y el drone para recomponerse y poder atravesar, de nuevo, el bosque cáustico y tenebroso que han tejido “Turning the Prism” y “Load up on Guns, Bring your Friends”. “Tritium Bath” y “Unreal in the Eyes of the Dead” ofertan relajación nuclear, discreta y con falsa tranquilidad, y quizá la única propuesta para algo de intermitencia vital y hasta orgánica antes de desaparecer sumido en la incertidumbre.

Escucha Ben Frost – Scope Neglect