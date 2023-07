Nuevo sencillo de Sarah Mary Chadwick

Sarah Mary Chadwick, cantante neozelandesa afincada actualmente en Melbourne, anunció hace un mes el lanzamiento de su octavo disco de estudio, Messages to God. Un álbum producido por el galardonado Tony Espie (The Avalanches) que saldrá el 15 de septiembre en el sello Kill Rock Stars. El anuncio vino acompañado de la publicación del sencillo «Shitty town».

Hoy, menos de treinta días después, Sarah Mary Chadwick lanza un nuevo sencillo anticipo de su próximo álbum. La canción escogida esta vez es «Looked Just Like Jesus», un tema de texturas delicadas y con sutiles sonidos de sintetizador. Sobre la canción, su autora comenta que «Mi madre pensó que mi primer novio se parecía a la interpretación artística de Jesús que tenía colgada en la pared de su salón de clases en la escuela católica en la que enseñaba. Jesús en la pared tenía ojos azules y cabello suelto hasta el cuello de color arena y piel dorada. Me gusta disfrutar de una idea de Dios. Le da un nombre a un sentimiento de estar enamorado de lo hermoso que es el mundo«.

«Looked just like Jesus» se presenta acompañada de un videoclip que ha sido dirigido y filmado por Stacey Sian. Un vídeo publicado hoy mismo y que puedes ver a continuación.

(la foto de cabecera es obra de Stacey Sian)