Nuevo single de The Horrors, ‘Lotus Eater’

The Horrors regresan con una formación renovada para presentar el sucesor de V (2017). La banda británica, que mantiene a dos miembros originales, el líder Faris Badwan y el bajista Rhys Webb, y suma a la teclista Amelia Kidd y el batería de Telegram Jordan Cobb con los que han grabado su nuevo trabajo, Night Life que saldrá a a venta el 21 de marzo.

Ya hemos escuchado dos de sus canciones, «The Silence That Remains» y «Trial By Fire». Ahora conocemos una tercera, «Lotus Eater», de la que cuentan: «Fue una de las primeras canciones de las sesiones de ‘Night Life’ que nos emocionó mucho. La letra original de Rhys tenía una sensación que me hizo pensar en ‘5 Years’ de David Bowie, y comencé a desarrollar la idea.

Un comedor de loto vive en un estado de feliz ignorancia, y la canción para mí describe el momento de volver a la realidad. Queríamos que tuviera una sensación de melancolía y euforia, dejando atrás el pasado y comenzando de nuevo».

Escucha ‘Lotus Eater’ de The Horrors