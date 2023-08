Olivia Rodrigo estrena single, ‘Bad Idea Right?’

Olivia Rodrigo está de regreso con el que será sucesor de su exitoso debut SOUR (2021). Su nuevo disco se llamará GUTS se editará el próximo 8 de septiembre.

Hace algunas semanas llegó un primer avance, «Vampire«, que ahora continúa con «Bad Idea Right?», pegajoso tema de rock con la energía característica del pop-rock de los años 90, que Rodrigo ha convertido en su sello distintivo. Una letra reveladora: «La mentira más grande que dije / Simplemente tropecé y caí en su cama». Y estos comentarios sobre el tema de su autora: «¿bad idea right?» comenzó como una canción de broma sobre volver a estar con un exnovio, pero luego nos dimos cuenta de que realmente teníamos algo. Estábamos probando las cosas más extrañas, en uno de los coros hay una parte que suena como un instrumento en segundo plano, pero soy yo gritando gradualmente más fuerte».

Estas serán las canciones de GUTS de Olivia Rodrigo

all american bitch

bad idea right?

vampire

lacy

ballad of homeschooled girl

making the bed

logical

get him back

love is embarrassing

the grudge

pretty isn’t pretty

teenage dream

Escucha ‘bad idea right?’ de Olivia Rodrigo