MØ versiona ‘Attack Of The Ghost Riders’ The Raveonettes

The Raveonettes continúan celebrando los 20 años de su primera referencia, el EP Whip It On (2020) con una serie de versiones a cargo de amigos de la banda como Dave Gahan, Trentemøller, The Black Angels o The Brian Jonestown Massacre o Glasvegasa quienes se les suma la cantante danesa MØ.

La compatriota del dúo formado por Sune Rose Wagner, en guitarra y voz, y Sharin Foo se ha encargado de versionar uno de los temas más populares del álbum, «Attack Of The Ghost Riders», que se suma al resto de los covers.

Las próximas semanas se podrá disfrutar del disco al completo. Han pasado seis años desde que The Raveonettes entregaran su último disco, ese 2016 Atomized (2017) que compilaba los sencillos entregados mensualmente el año anterior. Esperamos que no tarden en volver a grabar.

Escucha ‘Attack Of The Ghost Riders’ de MØ