Oneohtrix Point Never lanza tema con Elizabeth Fraser

Oneohtrix Point Never ha lanzado una nueva versión de su tema de 2020 “Tales from the Trash Stratum” con la colaboración de Elizabeth Fraser de Cocteau Twins.

La reelaboración proviene de una próxima edición en Blu-ray de su disco Magic Oneohtrix Point Never. Su lanzamiento está previsto para el próximo 29 de octubre a través de Warp Records, la edición ampliada también incluye una colaboración previamente lanzada con Rosalía titulada “Nothing’s Special” y remixes de “Lost But Never Alone” de A.G. Cook y “Forced Smile”, junto con la lista de canciones original.

La nueva versión del disco también incluirá dieciséis videos musicales que trazan la carrera de Oneohtrix Point Never hasta el momento. Los directores de Takeshi Murata y Uncut Gems, Josh y Benny Safdie, están detrás de algunas de las imágenes, protagonizadas por personajes como Robert Pattinson, Val Kilmer e Iggy Pop.

Escucha ‘Tales from the Trash Stratum’ de Oneohtrix Point Never ft. Elizabeth Fraser