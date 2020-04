Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Recordamos así algunos temas de los que te hemos ido hablando a lo largo de la semana en Muzikalia, al tiempo que aprovechamos para darte a conocer otras novedades. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Pavement – Sensitive Euro Man / Brink of the Clouds / Candylad

(enlace a la noticia)

Alison Mosshart – Rise

(enlace a la noticia)

Aphex Twin

(enlace a la noticia)

Phoebe Bridgers – Kyoto

(enlace a la noticia)

La Estrella de David – Eroski

(enlace a la noticia)

Tash Sultana – Pretty lady

(enlace a la noticia)

Joel García – El reino animal

(enlace a la noticia)

Menta – Ojalá te mueras

(enlace a la noticia)

The Streets, Tame Impala – Call my phone thinking I’m doing nothing better

(enlace a la noticia)

Pretenders – You can’t hurt a fool

(enlace a la noticia)

Leon Bridges – Inside friend (ft. John Mayer)

(enlace a la noticia)

1010 Benja SL – Dobby

(enlace a la noticia)

Bunbury – Las palabras

(enlace a la noticia)

Jamie XX – Idontknow

(enlace a la noticia)

Bing & Ruth – I had no dream

(enlace a la noticia)

Con X The Banjo – Tengo un plan

(enlace a la noticia)

Muzz – Red Western Sky

(enlace a la noticia)

Manu Pilas – Bella Ciao (Elyella Remix)

(enlace a la noticia)

Bob Dylan – I contain multitudes

(enlace a la noticia)

Izal – La buena sombra

(enlace a la noticia)

Austra – Mountain baby (ft. Cecile Believe)

(enlace a la noticia)

La Habitación Roja – La luz (canción para Whitney Dafoe)

(enlace a la noticia)

Florence and the Machine – Light of love

(enlace a la noticia)

Kiko Veneno – Hay gente

(enlace a la noticia)

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

The Wild Horses – What I’ve been missing

The Wild Horses han presentado esta semana un nuevo single titulado “What I’ve Been Missing”, segundo avance del próximo álbum de los madrileños que verá la luz en este año. Será el quinto trabajo del grupo integrado por David Mad Mayer, Johnny the Kid, Rafa Eagle Eye y Jess Vine, un disco todavía sin fecha de publicación y cuyo título está también aún por confirmar.

Las Migas – Tangos de la repompa

Las Migas presentan el videoclip de su último single “Tangos de la repompa”, un tema antiguo que ya estaba presente en anteriores discos de Las Migas como Reinas del Matute (2010) y Cuatro (2019). Ahora ha sido grabado con la voz de la nueva cantante de la formación, Carolina Fernández, “la Chispa”, con quien el grupo está actualmente preparando su nuevo trabajo.

Joe Crepúsculo – Cuarentena sin ti

Hace unas semanas te presentábamos una nueva canción de Joe Crepúsculo, “Cuarentena sin ti”, una oda romántica en la que el cantante dejaba a un lado su tono festivo y se adentraba en un desolado tema con aires de country. Esta semana nos ha mostrado el vídeo de la canción, compuesto a partir de imágenes anónimas que sus seguidores le han hecho llegar, así cómo imágenes de la rutina confinada del propio Crepus, esta vez con guitarra en mano. El vídeo ha sido dirigido por Bernando Quesney, quien también se ha encargado del montaje junto a Diego Carrasco. La postproducción es obra de Francisco Julián.

Joseph – Behind

Joseph ha estrenado esta semana la primera canción de su próximo EP, Behind. Se trata de una pieza homónima, la primera de las cuatro que formarán el disco. Un tema con el que Joseph nos transporta a un viaje entre el futuro y el pasado, de manera directa. Las cuatro partes de esta nueva tetralogía del artista multidisciplinar afincado en Barcelona se irán lanzando en los próximos meses. Como suele ser habitual, Joseph da gran importancia al acompañamiento visual, por lo que todas las canciones irán de la mano de una vídeo portada en animación 3d, para finalmente formar con todas ellas un único cuadro u obra digital.