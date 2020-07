Paco Versailles y su visión sobre España

Poco a poco estamos volviendo a nuestra vida normal. Y, si os soy sincero, una de las cosas que más echaba de menos eran las terrazas. Esos pequeños momentos en los que te tomas una cerveza rodeado de la gente que te importa, mientras mantienes un absurdo debate que no llevan a ninguna parte o recuerdas historias pasadas. Porque son esos placeres donde también encontramos la felicidad. Y ya si te ponen buena tapa… bueno, qué os voy a contar que no sepáis. Esto, al final, forma parte de la cultura española. La vida en la calle, la sociabilización en torno al bar.

Por eso, cuando descubrí a Paco Versailles, pensé al instante que perfectamente podría ser la banda sonora de nuestras terrazas, de nuestros chiringuitos. Su música combina de una manera elegante la electrónica y el flamenco, convirtiendo sus canciones en una propuesta muy válida para estos días veraniegos.

Esta propuesta musical nace a bastantes kilómetros de España. Concretamente en las costas californianas, cuando el conocido miembro de Capital Cities, Ryan Merchant, y el compositor y guitarrista armenio Vagahni se conocieron en la gira de Capital Cities allá por el 2016. Ambos provienen de estilos bastante diferenciados. El primero, con su conjunto reconocido a nivel internacional, nos presenta un sonido muy ligado a la electrónica, el indie pop y el synth pop. El segundo tenía un carácter más instrumental ligado al jazz, al folk y a las músicas del mundo. Pero entre largas conversaciones descubrieron que ambos eran unos enamorados de la forma de vivir en España y, sobre todo, del flamenco.

Fue a finales del 2019 cuando decidieron mostrar al mundo esta combinación musical llamada, según ellos, Dancemenco (dance + flamenco). Incluso el nombre de este dúo, con sede en Los Ángeles, es el resultado de las influencias musicales que tienen. Por un lado, el guitarrista Paco de Lucía, y por otro, los artistas electrónicos franceses Daft Punk & Air. Y es que, alejados de fáciles clichés, nos presentan unos ritmos elegantes en los que hay mucho de música disco, electrónica, indie pop y unas bases estructurales de punteos de guitarra muy bien acompasados. Canciones como “Black and White”, “Shangri La”, “Libertine” o “Lilac Moon” son una prueba fehaciente de ello. Incluso, en la última canción se atreven con unas frases en castellano que dicen: Nací en San Francisco, cantando siempre disco, yo muero sin sonido, mi sangre tiene ritmo.

En una de las primeras crónicas estadounidenses leí que decían: Es la combinación perfecta para sentirse como si estuvieras en una tierra lejana tomando el sol y bebiendo una sangría. No sé el nombre ni el lugar de la persona que escribió esta descripción, pero le puedo asegurar, que, desde esta tierra lejana, razón no le falta. Paco Versailles es una buena propuesta musical para amenizar nuestras tardes veraniegas mientras nos reunimos con nuestros seres queridos y compartimos una cerveza o un tinto de verano. Porque otra cosa no, pero lo de disfrutar de la vida a los españoles se nos da bien.

Puedes escuchar la música de Paco Versailles en Spotify.

Paco Versailles en redes sociales:

Facebook

Instagram

Canal de YouTube