Paraíso cierra su cartel con Moodymann, John Talabot b2b Pional y más

Después de dos años sin celebrarse, Paraíso vuelve a Madrid. El festival de música electrónica seguirá apostando por un cartel con artistas visionarios de distintas procedencias, culturas y lenguajes artísticos, pero en un formato menor a sus primeros años.

Paraíso regresa al campus de la Universidad Complutense de Madrid los días 24 y 25 de junio con un nuevo formato que contará con 34 artistas, tres escenarios y un aforo limitado a 8.500 personas cada día. Seguirá apostando por la calidad en la programación musical y en los servicios, por mantener una experiencia muy cuidada y una atmósfera especial, con un ambiente tolerante e inclusivo.

Moodymann, John Talabot b2b Pional, Axel Boman, Ben UFO, CC:DISCO!, Charlotte Adigery & Bolis Pupul, Lauren Hansom, Shannen SP, David Ponziano y Jan Swam y Delone son las últimas confirmaciones de Paraíso, que también ha confirmado la composición de su cartel por días:

Paraíso por días

Viernes 24 de junio

CC: DISCO!, Chico Blanco, Crystal Murray, Delone LIVE, Depaart LIVE, David Ponziano, HUNEE, Ivan Smagghe, Javi Redondo B2B Álvaro Cabana, Jeremy Underground, Moodymann, OG Juan, Roman Flugel, Shannen SP, Shygirl, Sofia Kourtesis, Yahaira.

Sábado 25 de junio

Axel Boman LIVE, Baiuca LIVE BAND, Ben UFO, Bradley Zero, Cascales, Charlotte Adige?ry & Bolis Pupul, Ears On Earth DJ SET, Flaca, Jan Swam HYBRID SET, John Talabot B2B Pional, Kamma & Masalo, Lauren Hansom, Rusowsky, Seth Troxler, TSHA, TWO EX.

Abonos para Paraíso 2022

Los abonos están a la venta a un precio especial de 55 € en su página web.

Playlist especial

Igualmente, el festival ha preparado una playlist especial en la que podrás descubrir a las bandas del cartel