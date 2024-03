La bajista Paz Lenchantin abandona Pixies después de 10 años en la formación. Así lo manifestaba a través de sus redes sociales:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paz Lenchantin (@pazlenchantin)

«Ha sido un sueño de sueños estos últimos 10 años haber sido aceptado como Pixie por la banda y por los fans, y un honor haber contribuido a un legado musical vital. Espero contar con su continuo apoyo y aliento para mis proyectos futuros y les deseo lo mejor”.

La argentina que aparte de su carrera en solitario había formado parte de A Perfect Circle, ZWAN y The Entrance Band, había encajado bien en la banda de Black Francis, Joey Santiago y David Lovering tras el despido en 2013 de Kim Shattuck (The Muffs), que venía sustituyendo a la insustitible Kim Deal, en la nueva etapa de la formación. Siempre en un segundo plano, pero con el suficiente carisma para ser aceptada por el fandom, participó en los discos Head Carrier (2016), Beneath the Eyrie (2019) y Doggerel (2022).

Pixies se despidió de ella en un comunicado: «Estamos agradecidos por las muchas contribuciones de Paz y le deseamos todo lo mejor en el futuro». Y aprovechó para dar la bienvenida a su sustituta, la ex bajista de Band of Skulls, Emma Richardson, que hará su debut como miembro más nuevo del grupo el 8 de marzo, cuando el grupo inicie su gira por Reino Unido y Europa.

Recordemos que su nueva gira europea pasará el 24 de julio por la sala Razzmatazz de Barcelona y el 28 de julio por el festival Noches del Botánico en Madrid aparte de por su anunciada fecha en el Low.